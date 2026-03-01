Lewandowski sofre fratura na órbita ocular e desfalca Barcelona em 'decisão' com o Atlético

artilheiro Robert Lewandowski se machucou diante do Villarreal e está fora do confronto pela Copa do Rei

Griezmann e Lewandowski, atacantes de Atlético de Madrid e Barcelona, respectivamente (THOMAS COEX / AFP e JOSEP LAGO / AFP)

Necessitando de gols no duelo de volta da Copa do Rei, diante do Atlético de Madrid, após levar surra de 4 a 0 na ida, o Barcelona terá um desfalque de peso no embate desta terça-feira, no Camp Nou: o artilheiro Robert Lewandowski se machucou diante do Villarreal e está fora do confronto.

"O jogador do time principal, Robert Lewandowski, sofreu uma lesão na última partida contra o Villarreal. Os exames diagnosticaram uma fratura na órbita ocular esquerda", informou o Barcelona.

O atacante polonês vinha ganhando espaço com Hansi Flick e era uma esperança de gols diante do time de Madri. Mas a lesão, ocorrida na goleada por 4 a 1 sobre o Villarreal, pode tirá-lo de mais jogos também em LaLiga.

Mesmo em uma situação difícil por causa da grandeza do rival, exímio marcador, o Barcelona adotou um discurso de que uma remontada é possível. A aposta é na pressão da torcida que irá lotar o Camp Nou e em uma apresentação de gala do time.

Sem Lewandowski, mas com o brasileiro Raphinha e o espanhol Lamine Yamal confirmados no ataque, Flick deve optar pelo espanhol Ferran Torres, justamente com o qual o polonês já vinha disputando a vaga de titular.

