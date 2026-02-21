Bayern de Munique leva susto no segundo tempo, mas vence Frankfurt com dois de Kane
Com o triunfo, o gigante alemão chegou aos 60 pontos no nacional, aumentando a vantagem sobre o Borussia Dortmund
Publicado: 21/02/2026 às 16:01
Jogadores do Bayern (Divulgação/Bayern)
O Bayern de Munique derrotou o Eintracht Frankfurt dentro da Allianz Arena, na manhã deste sábado, por 3 a 2, pela Bundesliga, em duelo marcado por erros defensivos no segundo tempo. Em excelente fase, o centroavante Harry Kane marcou duas vezes e chegou aos 43 gols pelo clube na temporada, tendo atuado em 36 partidas.
A equipe comandada por Vincent Kompany começou a construir o placar logo aos 15 minutos de bola rolando. O jovem alemão Aleksandar Pavlovic aproveitou jogada ensaiada após cobrança de escanteio e mandou no canto esquerdo do brasileiro Kauã, que aceitou o chute.
Quatro minutos mais tarde, em nova cobrança de escanteio, brilhou a estrela de Kane, que aproveitou a escorada de Josip Staniic e mandou de cabeça para os fundos das redes. Com amplo domínio após dois gols em sequência, o Bayern foi superior durante todo o decorrer do primeiro tempo, e teve outras oportunidades para aumentar a diferença.
No começo da segunda etapa, o Eintracht Frankfurt até conseguiu equilibrar a partida, mas não transformou em gols. Aos 23 minutos, Harry Kane recebeu na entrada da área e chutou firme, no canto direito do arqueiro, dessa vez sem chances de defesa, e aumentou o placar para 3 a 0.
Quando a partida parecia resolvida na Allianz Arena, Kane apareceu novamente, mas desta vez para os visitantes. O camisa 9 tentou afastar a bola na área defensiva e acabou acertando a perna de Oscar Højlund e a arbitragem assinalou o pênalti. Na cobrança, Jonathan Burkardt acertou o canto de Urbig e descontou
Aos 41 minutos de partida, outro susto para o Bayern: a defesa do gigante alemão abusou da troca de passes na área defensiva. O francês Arnaud Kalimuendo aproveitou a falha do zagueiro Min-jae Kim, e diminuiu o placar mais uma vez. Mesmo com a pressão nos últimos minutos, os comandados de Kompany seguraram o placar e garantiram a vitória.
