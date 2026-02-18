Nacional Potosí x Botafogo: veja onde assistir, horário e escalações pela partida da Libertadores

Elenco do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo)

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca após derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo tenta virar a chave e inicia sua caminhada na Copa Libertadores diante do Nacional Potosí. O jogo acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia, pela fase de ida da segunda fase preliminar. O duelo terá transmissão da GE TV, Disney+ e ESPN.

O maior desafio do time brasileiro será a altitude de quase quatro mil metros. O jogo de volta, que vale a classificação, será disputado no Rio de Janeiro, no dia 25 de fevereiro, às 21h30.

Pensando nas condições extremas da altitude, a logística foi iniciada ainda na semana passada. A diretoria optou por enviar um grupo formado por atletas mais jovens com antecedência à região, para facilitar a adaptação atmosférica.

Entre os jogadores que viajaram antes do restante da delegação estão os goleiros Christian Loor e Léo Linck; os laterais Gabriel Abdias e Kadu; os zagueiros Marquinhos e Kauã Cruz; os volantes Bernardo Valim e Wallace Davi; e o atacante Kauan Toledo.

O momento do time comandado por Martín Anselmi é conturbado, porque o time acumula cinco derrotas consecutivas na temporada. Esta é a pior sequência desde a temporada 2020-2021. Tudo aconteceu, justamente, após a goleada por 4 a 0 em cima do Cruzeiro na abertura do Brasileirão. Depois deste grande resultado, foram só derrotas.

Quatro tropeços foram pelo Campeonato Carioca em clássicos: 2 a 1 para o Flamengo; 2 a 0 para o Vasco, e duas vezes por 1 a 0 para o Fluminense.

O argentino Martín Anselmi planeja mandar a campo o que tem de melhor. Em relação ao time que perdeu para o Flamengo, apenas o atacante Matheus Martins deve começar no banco. Arthur Cabral vive a expectativa de ser titular e atuar como homem de referência do ataque.

O volante Danilo, substituído ainda no primeiro tempo do clássico contra o Flamengo por causa de dores na coxa esquerda, viajou com a delegação, mas seu aproveitamento será analisado com cuidado.

Por outro lado, Allan, que atua no mesmo setor, é dúvida. Ele não atuou domingo porque estava suspenso, mas se recupera de uma moléstia muscular e não teve sua presença confirmada. Newton é cotado para seguir entre os titulares.

Martín Anselmi comentou sobre o desafio de enfrentar altitude como visitante após anos jogando na condição de mandante. O treinador teve passagem marcante pelo Independiente del Valle, do Equador, clube que também conta com a altitude como um trunfo para seus duelos.

"Eu tenho experiência na altitude como mandante. A primeira coisa é ser inteligente. A segunda coisa é que temos que entender o que é uma coisa real e uma coisa mental. Não vamos ficar pensando na condição de jogo. Temos um plano de jogo. Sabemos que não vai ser uma partida normal, pois a altitude muda muita coisa. Temos atletas que já estão treinando em Potosí, que já contaram a experiência e estão fazendo bem as coisas. Estamos fortes mentalmente. Temos que enfrentar a altitude como um inimigo a mais", disse o técnico.

O Nacional Potosí terminou o último Campeonato Boliviano em sétimo lugar. Disputou a Copa Sul-Americana no ano passado, sendo eliminado na fase de grupos depois de ficar na lanterna em uma chave que também contou com Boston River, Guarani-PAR e Independiente.

O técnico Leonardo Eguez revelou que vem analisando os jogos do Botafogo para definir o melhor plano de jogo para o confronto. O comandante elogiou o técnico rival, Martín Anselmi, e destacou que o grupo boliviano fará de tudo para jogar a com a altitude a seu favor.

"Eles têm um técnico de primeira linha, que já trabalhou em clube grande da Europa e da América do Sul. Nós, assim como eles, somos humanos, temos nossas ferramentas e precisamos tirar o máximo proveito dos 4.000 metros de altitude", explicou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL POTOSÍ X BOTAFOGO

NACIONAL POTOSÍ - Pedro Galindo; Óscar Baldomar, Edisson Restrepo, Nelson Amarilla e Luis Demiquel; Andrés Torrico, Jhojan Arce, Pedro Azogue e Jorge Rojas; Óscar Villalba e William Álvarez. Técnico: Leonardo Eguez.

BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Jordan Barrera e Alex Telles; Álvaro Montoro, Arthur Cabral e Lucas Villlalba. Técnico: Martín Anselmi

ÁRBITRO - Augusto Aragón (EQU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Victor Agustín Ugarte, em Potosí (Bolívia).

TRANSMISSÃO - GE TV, Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada).