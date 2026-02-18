O'Higgins x Bahia: veja onde assistir, horário e escalações pela partida da Libertadores

O Bahia visita a equipe chilena nesta quarta-feira (18), pela segunda fase preliminar da competição

Luciano Juba e Willian José, jogadores do Bahia (Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O Bahia inicia nesta quarta-feira sua trajetória na Copa Libertadores diante do O’Higgins, no estádio El Teniente, em Rancágua, no Chile, pela segunda fase preliminar da competição. O time será o primeiro clube brasileiro a entrar em campo nesta edição do torneio continental e busca um resultado positivo fora de casa para ganhar vantagem no confronto eliminatório. A partida terá transmissão exclusiva do streaming Paramount+.

A vaga na Libertadores foi conquistada após a campanha consistente no Campeonato Brasileiro do ano passado, e o bom momento se mantém em 2026. A equipe comandada por Rogério Ceni faz um início de temporada sólido, com classificação tranquila para a semifinal do Campeonato Baiano e desempenho competitivo nas competições nacionais.

Para o duelo internacional, o Bahia deve utilizar sua formação principal. A comissão técnica optou por preservar os titulares na última rodada do Estadual, visando manter o elenco em melhores condições físicas para esta estreia.

No entanto, o time terá ausências importantes. O meia Everton Ribeiro, capitão e principal referência técnica, cumpre suspensão e não viajou. Na defesa, David Duarte e Kanu seguem em tratamento de lesões musculares, assim como o meio-campista Michel Araújo.

Sem o seu capitão e líder, Erick aparece como principal opção para assumir a função no meio-campo, com Rodrigo Nestor também sendo alternativa. Já no setor defensivo, Gabriel Xavier deve formar dupla de zaga com Mingo.

Do outro lado, o O’Higgins chega com menos ritmo de jogo neste início de temporada. A equipe chilena disputou apenas três partidas oficiais em 2026 e vem de derrota por 2 a 1 para o Deportes Limache, pelo Campeonato Chileno.

Mesmo assim, o time aposta no fator casa e deve entrar em campo com sua formação titular para tentar surpreender.

FICHA TÉCNICA

O’HIGGINS X BAHIA

O’HIGGINS - Carabalí; Faúndez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, Rabello e Leiva; Francisco González, Castillo e Sarrafiore. Técnico: Lucas Bovaglio.

BAHIA - Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Erick (Rodrigo Nestor); Ademir, Kike Olivera e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Alberto Feres (URU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - El Teniente, em Rancagua (CHI).

TRANSMISSÃO: Paramount+ (streaming)