Champions League: confira como foi rodada dos playoffs, que teve golaço de brasileiro

Em um jogo marcado por uma acusação de racismo por parte do brasileiro Vini Júnior para o argentino Prestianni, o Real Madrid derrotou o Benfica, por 1 a 0, gol do astro brasileiro, nesta terça-feira (17), em Lisboa, pelo jogo de ida dos playoffs em busca de uma vaga nas oitavas de final da Champions League.

O duelo da volta será na quarta-feira (dia 23), no Santiago Bernabéu, em Madri, e o time espanhol poderá conseguir a vaga com um empate.

O Benfica começou confiante de que poderia repetir a vitória por 4 a 2 conquistada na última rodada da primeira fase da Champions League. O time do técnico José Mourinho teve a iniciativa e se colocou no campo de ataque. Experiente, o Real abusou do toque de bola para conter o ânimo português.

Os times foram se revezando no ataque. Com 20 minutos, cada equipe finalizou duas vezes. Na mais perigosa, Vini Júnior errou por muito pouco um chute de virada. A resposta portuguesa veio aos 24 minutos, com um belo chute de longe de Aursnes. Courtois fez grande defesa.

A partir daí, a postura do Benfica foi mais agressiva, enquanto o Real apostou na velocidade de Vini e Mbappé - sumido até então na partida - para buscar os contra-ataques.

E foi o atacante francês que teve a melhor oportunidade de abrir o placar, aos 40 minutos, mas acabou 'furando', após cruzamento da direita de Alexander-Arnold.

Os últimos cinco minutos foram todos do Real. Quatro grandes chances foram criadas. Duas com Mbappé, uma com Vini Júnior e outra com Güler. O placar só não ficou favorável para a equipe espanhola porque Trubin fez duas grandes defesas.

O segundo tempo começou e o talento de Vini Jr fez a diferença, com um lindo gol aos cinco minutos. O brasileiro dançou e acenou para a torcida do Benfica. Os jogadores do time português se revoltaram. O mais nervoso foi o argentino Prestianni, acusado por Vini de racismo.

O jogador brasileiro, que levou cartão amarelo pela comemoração, se dirigiu até o árbitro francês François Letexier, que adotou o protocolo antirracista. Mourinho chegou a falar com Vini em particular.

O jogo ficou parado por dez minutos e recomeçou com Mbappé bastante revoltado com a falta de punição para Prestianni. Vini passou a ser vaiado pela torcida do Benfica a cada toque na bola

O jogo ficou mais solto, com os times mais preocupados em atacar. Os dois goleiros trabalharam e Vini quase fez o segundo gol espanhol, aos 35 minutos, em mais uma jogada individual.

Na sequência, o brasileiro fez falta em Richard Rios, o que causou muita reclamação do técnico José Mourinho, que acabou expulso.

O Benfica se abriu em busca do empate e correu risco de levar o segundo gol.

A torcida portuguesa atirou um objeto em campo antes de um escanteio aos 50 minutos, quase no mesmo instante em que o zagueiro argentino Otamendi mostrou sua tatuagem no peito da taça da Copa do Mundo para Vini Jr. Como forma de provocação

O Benfica não teve forças para buscar o empate, enquanto o Real soube administrar o grande resultado, diante de todo o clima adverso.

PSG larga na frente

O Paris Saint-Germain saiu na frente do Monaco na briga por uma vaga nas oitavas de final da Champions League, ao vencer por 3 a 2 o jogo de ida do playoff, nesta terça-feira (17), no Estádio Luís II, e Mônaco.

O time de Luis Enrique começou a partida apagado, como tem sido nesta temporada. Até que o espanhol, já sofrendo 2 a 0, tirou Ousmane Dembélé para a entrada de Désiré Doué. O camisa 14 participou dos três gols da virada parisiense. E o placar ainda ficou barato dado o volume de ataques após a troca.

O jogo de volta ocorre dia 25, no Parque dos Príncipes, em Paris.

O PSG iniciou o jogo com o já tradicional movimento de ceder a posse para tentar recuperá-la no ataque. Não deu certo, e o time só teve novamente a bola na defesa.

Vítimas de sua própria armadilha, os parisienses perderam a posse e apenas assistiram à construção do gol do Monaco, com menos de um minuto de jogo. Golovin cruzou para Balogun, sozinho, cabecear para as redes.

Apesar do susto, o Paris tentou impor suas ações no jogo. O time pressionou o Monaco, mas parava na defesa adversária.

Segurando-se atrás, o Monaco voltou a ser fatal quando subiu ao ataque. Mais uma vez com Balogun. Uma bola mal afastada pelos parisienses sobrou para Akliouche deixar o camisa 9 livre, cara a cara com Safonov, para ampliar.

Pouco depois, o PSG enfim teve uma chance sem a defesa do Monaco pela frente. O zagueiro Faes derrubou Kvaratskhelia na área. Vitinha foi para a cobrança do pênalti, mas o goleiro Philipp Köhn defendeu.

Luis Enrique mudou no time com apenas 25 minutos. Ele tirou o vencedor da Bola de Ouro e do prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, Ousmane Dembélé, para entrada de Désiré Doué, em busca de melhorias.

Funcionou. O jogador de 20 anos descontou na sua primeira participação. Ele roubou a bola no ataque. João Neves buscou Barcola mais a frente. O meia, então, devolveu para Doué, já na área, bater cruzado. A bola ainda bateu na trave antes de entrar

Como se iniciasse outro jogo, o PSG pareceu mais ligado em campo, mantendo pressão sobre o Monaco. Foi assim que o time empatou. Doué bateu de fora da área, e o goleiro Köhn rebateu. A bola sobrou para Hakimi, que chutou de primeira para deixar tudo igual no placar.

A volta do intervalo teve novo golpe para o Monaco. Golovin foi expulso por entrada de sola em Vitinha. Com um a menos, o time monegasco precisava segurar um PSG que mantinha o crescimento no jogo.

Foram 20 minutos de pressão do PSG até a virada, que veio com assinatura de Luis Enrique. De pé em pé: Hakimi para Kvaratskhelia para Zaïre-Emery, até chegar em Doué, que finalizou o canto.

Coube ao Monaco manter a vantagem mínima, para tentar manter a disputa viva para o jogo de volta. O PSG perdeu novas chances de marcar e manteve um volume intenso de ataques até o fim.

Borussia supera Atalanta

Em outro duelo desta terça-feira, os alemães do Borussia Dortmund veneram a Atalanta por 2 a 0, no Signal Iduna Park, em Dortmund. O jogo começou mais tarde, por atraso do ônibus do time da casa na chegada ao estádio.

Já o placar foi aberto cedo. Com apenas três minutos, Serhou Guirassy colocou os alemães em vantagem. Ainda antes do intervalo, Maximilian Beier ampliou.

A vantagem se manteve no segundo tempo, com o placar fechando em 2 a 0. Na próxima semana, os times voltam a se enfrentar, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, na Itália.

Galatasaray goleia Juve

O Galatasaray derrotou a Juventus, por 5 a 2, nesta terça-feira (17), em Istambul, e saiu na frente da disputa dos playoffs por uma vaga nas oitavas de final da Champions League.

Na partida de volta, dia 24, às 17h (de Brasília), em Turim, o time turco poderá perder por dois gols de diferença para obter a classificação.

O jogo começou bastante disputado, com forte procura pela posse de bola, causando entradas violentas dos dois lados.

Mas as equipes também souberam atacar e com dez minutos cada time já havia criado uma boa oportunidade, com chutes de longa distância

Os gols não demoraram a sair. Aos 15 minutos, a Juventus errou na saída de bola e o brasileiro Gabriel Sara aproveitou para fazer a 1 a 0. Mas não deu tempo nem de comemorar. Na sequência, aos 16, Koopmeiners empatou para a Juve.

O clima ficou ainda mais intenso, com a torcida turca fazendo muito barulho. Osimhen levou muito perigo para a zaga da Juventus.

Mas a qualidade técnica do time italiano se fez valer aos 31 minutos. Koopmeiners acertou um lindo chute na entrada da área para virar o placar para o time visitante.

O Galatasaray passou a ficar mais no campo ofensivo, mas deu espaço para os contra-ataques da Juventus. Chances foram criadas pelos times.

A forte disputa dentro e fora de campo fez até o árbitro punir os técnicos Okan Buruk e Luciano Spalletti com o cartão amarelo.

O segundo tempo começou da mesma forma. E o Galatasaray só precisou de quatro minutos para empatar. Lang só teve o trabalho de empurrar a bola, após rebote de Di Gregório.

Só deu Galatasaray, que aos 15 minutos conseguiu a virada. Sara bateu falta pela direita e Sánchez, de ombro, recolocou a equipe turca em vantagem.

A situação da Juventus ficou ainda pior aos 22 minutos, quando Cabal recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. E como tudo pode ainda piorar, aos 29 minutos, uma nova falha da zaga italiana propiciou outro gol de Lang: 4 a 2.

Nos minutos finais, o Galatasaray se mostrou paciente para encontrar os espaços na defesa da Juventus. E encontrou aos 41 minutos, com Boey: 5 a 2. Uma ótima vantagem para o jogo de volta na Itália.