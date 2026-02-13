Chelsea avança às oitavas da Copa da Inglaterra com gol de Estêvão e hat-trick de Pedro Neto

O brasileiro anotou pela primeira vez na competição na segunda etapa, enquanto o centroavante fechou a partida com três assistências

Equipe do Chelsea em partida da Copa da Inglaterra (Reprodução/Chelsea FC)

O Chelsea está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A classificação veio nesta sexta-feira em jogo maluco na casa do Hull City, no qual Estêvão e Delap desperdiçaram gols incríveis na goleada por 4 a 0. A dupla se redimiu em alto estilo. O brasileiro anotou pela primeira vez na competição na segunda etapa, enquanto o centroavante fechou a partida com três assistências.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

A estrela do jogo, contudo, foi Pedro Neto. O português, em bela batida de fora da área, com gol olímpico mandando entre as pernas do goleiro, e depois após tabela com Depap, foi o cara da partida, celebrando um hat-trick. Estêvão aproveitando rebote da defesa e passe do centroavante, também foi às redes no tranquilo e soberano triunfo do Chelsea, que descansou peças importantes, casos de Cole Palmer, nem relacionado, Enzo Fernandez e João Pedro, estes apenas na reserva.

Foi o sétimo gol do jogador da seleção brasileira pelo Chelsea, o primeiro na Copa da Inglaterra. O atacante foi festejado por todos os companheiros. Aposta de Carlo Ancelotti para brilhar na Copa do Mundo, Estêvão vinha criando bastante nas partidas, mas sem conseguir ir às redes adversárias.

O JOGO

Após tropeço de terça-feira, no qual abriu 2 a 0 e permitiu a igualdade ao Leeds United na Premier League, o técnico Liam Rosenior (jogou e treinou o Hull City) optou por um setor ofensivo totalmente modificado, apenas com a manutenção de Estêvão. Os companheiros, desta vez, eram o titular Pedro Neto além de Garnacho substituindo Palmer e Delap na vaga de João Pedro.

Com quatro peças ofensivas, a ideia era buscar a redenção e a vaga às oitavas de final. Mas quem começou no ataque foi o Hull City, empurrado pela torcida e com marcação alta. Nada de levar perigo ao gol de Robert Sánchez, protegido por uma defesa atenta depois de bobeiras no jogo passado.

A primeira chegada com perigo caiu nos pés de Garnacho. O argentino arrancou em velocidade, mas bateu em cima do goleiro Phillips e Pedro Neto não aproveitou o rebote. Contra um despretensioso rival da segunda divisão, que procurava definir seus lances rapidamente, não demorou para o Chelsea assumir o domínio da posse de bola. Bastava capricho na frente.

E foi justamente o que Estêvão não teve. O astro brasileiro saiu cara a cara, mostrou habilidade para driblar o goleiro e na hora de celebrar um golaço, finalizou pelo alto, em erro nada habitual em sua carreira. Fez uma careta, envergonhado.

A etapa nem bem alcançou sua metade e a neve virou rival extra. E dá-lhe lance bisonho. Phillips chutou em cima de Delap, a bola bateu no travessão e na linha. O centroavante ficou reclamando o gol, ainda pegou o rebote sozinho e falhou ao tentar driblar o goleiro. O jogo não tinha VAR, mas o replay mostrou que a arbitragem acertou.

O primeiro gol veio aos 39 minutos após troca de passes curtos e rápidos e chute forte de Pedro Neto de fora da área, desmoronando a parede defensiva do Hull City. Depois de ver os três companheiros de ataque desperdiçarem oportunidades gigantes, o português trouxe alívio à equipe de Londres.

A segunda etapa começou com o Chelsea não deixando o Hull City sequer encostar na bola. E com Phillips sendo protagonista para o bem e o mal. O goleiro fez um milagre e, logo depois, viu a cobrança de escanteio de Pedro Neto passar entre suas pernas e terminar na rede.

A partida de uma equipe só continuou com o Chelsea atacando. Estêvão viu a defesa afastar mal e concluiu o passe de Delap. O centroavante ainda tabelou com Pedro Neto para a vitória virar goleada.



https://www.diariodepernambuco.com.br/esportes-dp/internacional