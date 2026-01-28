Veja onde assistir ao vivo PSG x Newcastle na Champions League nesta quarta-feira (28)

PSG x Newcastle ao vivo na Champions League onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões. (Foto: OLI SCARFF / AFP | FRANCK FIFE / AFP)

Veja onde assistir PSG x Newcastle ao vivo em jogo da última rodada da fase de liga da Champions League, em Paris, na França, nesta quarta-feira (28).

PSG x Newcastle horário

O jogo será realizado às 17h00 (horário de Brasília).

Onde assistir PSG x Newcastle ao vivo na Champions League

PSG x Newcastle - HBO Max (Streaming) e Space (TV Fechada)

PSG x Newcastle: jogo é 'eliminatória antecipada'

Confronto a ser realizado nesta quarta é uma 'antecipação' da fase de play-off eliminatória, visto que têm pontuações iguais (13), mesmo saldo de gols e número de vitórias. O que separa ambos no momento é que o Paris Saint-Germain tem mais gols marcados (20).

Antes da partida, o PSG se encontra na 6ª colocação, enquanto o Newcastle está em 7º.

Como chega o PSG e provável escalação

Atual campeão da Champions League, Paris Saint-Germain perdeu na semana passada para o Sporting pela sétima rodada, mas ainda depende apenas de si para garantir uma vaga entre os oito melhores nesta fase de liga.

"Estamos passando por um período difícil, com algumas inconsistências. Os jogadores não são máquinas", admitiu o técnico espanhol Luis Enrique.

Para buscar uma vitória em casa, esta deve ser a escalação do PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Mayulu, Vitinha, Mbaye; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Como chega o Newcastle e provável escalação

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, anunciou nesta terça-feira (27) que o volante Joelinton vai desfalcar a equipe na partida contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira, pela última rodada da fase de liga da Champions League, e que seu capitão, Bruno Guimarães, ainda não está confirmado.

Bruno, que é dúvida desde que sofreu uma lesão no tornozelo na semana passada, na Liga dos Campeões, viajou a Paris e "passará por exames", segundo o treinador dos 'Magpies', cujo time ocupa atualmente a 7ª posição no torneio europeu.

"Saberemos mais nas próximas horas", disse Howe aos repórteres.

"Acho que precisamos aprender a jogar quando ele não estiver disponível", continuou.

Joelinton, também lesionado, "fez uma ressonância magnética. A lesão não é grave, mas ele ficará fora por algumas semanas", de acordo com o treinador, após sofrer a lesão na derrota por 2 a 0 diante do Aston Villa no domingo.

Contra o PSG, "será uma ótima partida para responder a perguntas e mostrar que podemos ser eficazes", disse ele. "Será um grande jogo para nós amanhã, e queremos vencer", acrescentou.

Assim, essa deve ser a provável escalação do Newcastle: Pope; Trippier, Burn, Botman, Hall; Miley, Tonali, Joelinton; Barnes, Wissa, Gordon.

Confira classificação da Champions League em tempo real