Champions League ao vivo: onde assistir todos os jogos da Liga dos Campeões hoje (28)
Todas as partidas da última rodada da Champions League ocorrem de forma simultânea
Publicado: 28/01/2026 às 13:56
Champions League ao vivo onde assistir todos os jogos da Liga dos Campeões hoje (28). (Foto: Getty Images via AFP)
A última rodada da fase de liga da Champions League é realizada simultaneamente nesta quarta-feira (28), decidindo as oito equipes classificadas diretamente para as oitavas de final e os times que ainda precisam disputar um play-off eliminatório.
Veja onde assistir todos os jogos da Champions League ao vivo
- Benfica x Real Madrid - TNT Sports (TV Fechada) e HBO MAX
- PSG x Newcastle - HBO MAX e Space(TV Fechada)
- Ajax x Olympiacos - HBO MAX
- Monaco x Juventus - HBO MAX
- Arsenal x Kairat - HBO MAX
- Athletic Bilbao x Sporting - HBO MAX
- Atlético de Madrid x Bodo Glimt - HBO MAX
- Barcelona x Copenhagen - HBO MAX
- Bayer Leverkusen x Villareal - HBO MAX
- Borussia Dortmund x Inter de Milão - HBO MAX
- Club Brugge x Marseille - HBO MAX
- Frankfurt x Tottenham - HBO MAX
- Liverpool x Qarabag - HBO MAX
- Manchester City x Galatasaray - HBO MAX
- Napoli x Chelsea- HBO MAX
- PSV x Bayern - HBO MAX
- Pafos x Slavia Praha - HBO MAX
- USG x Atalanta - HBO MAX
Horário dos jogos da Champions League
Todas as partidas acontecem, de forma simultânea, nesta quarta-feira (28), às 17h00.
Como pode terminar a classificação?
Nesta edição - a segunda no novo formato - a classificação encontra-se embolada para a próxima fase.
Entre Real Madrid - atual 3º colocado - e Juventus - que ocupa a 15ª posição - são apenas três pontos de diferença. Dessa forma, os critérios de desempate devem ser importantes para garantir classificação dentro do Top 8 e a chance de escapar de uma fase eliminatória.
Um dos principais confrontos é PSG x Newcastle (respectivamente 6º e 7º colocados). A depender dos resultados da rodada, tanto ambas como uma das equipes podem ficar de fora do Top 8.
Confira a classificação da Champions League em tempo real