Champions League ao vivo: onde assistir todos os jogos da Liga dos Campeões hoje (28)

Todas as partidas da última rodada da Champions League ocorrem de forma simultânea

Igor Fonseca e Lucas Valle

Publicado: 28/01/2026 às 13:56

Champions League ao vivo onde assistir todos os jogos da Liga dos Campeões hoje (28). /Foto: Getty Images via AFP

A última rodada da fase de liga da Champions League é realizada simultaneamente nesta quarta-feira (28), decidindo as oito equipes classificadas diretamente para as oitavas de final e os times que ainda precisam disputar um play-off eliminatório.

Veja onde assistir todos os jogos da Champions League ao vivo

  • Benfica x Real Madrid - TNT Sports (TV Fechada) e HBO MAX
  • PSG x Newcastle - HBO MAX e Space(TV Fechada)
  • Ajax x Olympiacos - HBO MAX
  • Monaco x Juventus - HBO MAX
  • Arsenal x Kairat - HBO MAX
  • Athletic Bilbao x Sporting - HBO MAX
  • Atlético de Madrid x Bodo Glimt - HBO MAX
  • Barcelona x Copenhagen - HBO MAX
  • Bayer Leverkusen x Villareal - HBO MAX
  • Borussia Dortmund x Inter de Milão - HBO MAX
  • Club Brugge x Marseille - HBO MAX
  • Frankfurt x Tottenham - HBO MAX
  • Liverpool x Qarabag - HBO MAX
  • Manchester City x Galatasaray - HBO MAX
  • Napoli x Chelsea- HBO MAX
  • PSV x Bayern - HBO MAX
  • Pafos x Slavia Praha - HBO MAX
  • USG x Atalanta - HBO MAX

Horário dos jogos da Champions League 

Todas as partidas acontecem, de forma simultânea, nesta quarta-feira (28), às 17h00.

Como pode terminar a classificação?

Nesta edição - a segunda no novo formato - a classificação encontra-se embolada para a próxima fase.

Entre Real Madrid - atual 3º colocado - e Juventus - que ocupa a 15ª posição - são apenas três pontos de diferença. Dessa forma, os critérios de desempate devem ser importantes para garantir classificação dentro do Top 8 e a chance de escapar de uma fase eliminatória.

Um dos principais confrontos é PSG x Newcastle (respectivamente 6º e 7º colocados). A depender dos resultados da rodada, tanto ambas como uma das equipes podem ficar de fora do Top 8.

Confira a classificação da Champions League em tempo real

