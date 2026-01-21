Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Olympique x Liverpool pela Champions League

O confronto é válido pela 7ª rodada da fase de liga do torneio

Igor Paixão, atacante do Olympique e Szoboszlai, meio-campista do Liverpool (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP e PETER POWELL / AFP)

Olympique de Marseille e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (21), em partida válida pela 7ª rodada da Fase de Liga da Champions League de 2026. O confronto acontece no Estádio Vélodrome, na França.

A partida entre Olympique e Liverpool coloca frente a frente dois clubes que fazem campanhas medianas na Champions League, até o momento. De um lado, o time francês vai para a partida na 16ª colocação, com três vitórias e três empates. Do outro, o clube inglês visita Marseille na 11ª posição, com quatro vitórias e duas derrotas.

O Olympique vem para a partida em uma boa sequencia na temporada, nos últimos 10 jogos, a equipe venceu seis, empatou duas e perdeu duas. Nesse recorte da temporada, foram dois triunfos seguidos na Champions League e a derrota na final da Supercopa Francesa para o PSG. No Campeonato nacional, o time de Marseille se encontra na 3ª colocação, com oito pontos a menos que o líder, Lens.

Pelo lado inglês, os Reds vão para a partida em uma sequência de 12 jogos sem perder, totalizando seis vitórias e seis empates nesse recorte. Porém, nos últimos cinco jogos, foram quatro empates somados, trazendo um alerta para o time que precisa vencer se quiser brigar pelo G8 da competição e tentar a classificação direta para as oitavas de final.

A última derrota do Liverpool aconteceu justamente jogando na Champions League, no dia 26 de novembro de 2025, quando foi goleado por 4 a 1 pelo PSV. Atualmente os Reds estão na 4ª colocação da Premier League com 36 pontos somados.

Que horas é Olympique de Marseille x Liverpool ?

A partida entre Olympique de Marseille e Liverpool será disputada nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Olympique de Marseille x Liverpool ao vivo?

O jogo terá transmissão pelo Space (TV fechada) e no streaming da HBO Max.

Prováveis Escalações

Olympique de Marseille: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina e Emerson Palmieri; O'Riley, Hojbjerg, Weah, Greenwood e Igor Paixão; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi

O time francês tem Cornelius e Blanco machucados e Nadir e Pavard como dúvidas. Além disso, o zagueiro Aguerd deve ser poupado por desgaste físico.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai (Curtis Jones); Wirtz, Ekitike e Gakpo (Salah). Técnico: Arne Slot

O Liverpool tem um grande número de atletas no Departamento Médico, são eles: Bajcetic, Bradley, Isak, Leoni, Scanlom e Williams. Além disso, Salah é dúvida, devido a Copa Africana.

HISTÓRICO

Olympique de Marseille e Liverpool se enfrentaram seis vezes na história. O histórico é favorável para o time inglês, com três vitórias dos Reds, um empate e dois triunfos do time francês. Somando as seis disputas, foram marcados 14 gols, sendo nove do Liverpool e cinco do Olympique.