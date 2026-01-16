Com dois de Dembélé, PSG vence Lille e dorme na liderança do Francês

Com o resultado, o time parisiense soma 42 pontos e ultrapassa provisoriamente o Lens, que pode recuperar a liderança no sábado

Ousmane Dembele, atacante do Paris Saint-Germain (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Dois gols do Bola de Ouro Ousmane Dembélé encaminharam a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lille por 3 a 0 nesta sexta-feira (16), pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Com o resultado, o time parisiense soma 42 pontos e ultrapassa provisoriamente o Lens (40), que pode recuperar a liderança no sábado, quando recebe o Auxerre (17º).

O jogo no Parque dos Príncipes se apresentava como uma armadilha para o PSG, quatro dias depois de uma dolorosa eliminação na fase de 16-avos de final da Copa da França diante do Paris FC e quatro dias antes de visitar o Sporting de Lisboa pela Liga dos Campeões.

O técnico Luis Enrique não queria mais surpresas e escalou seus principais jogadores, sem economizar forças visando a Champions e ciente de que a vitória era uma obrigação para acalmar os ânimos.

Dembélé assumiu o protagonismo e marcou dois gols em momentos cruciais da partida.

O primeiro saiu aos 12 minutos, quando o camisa 10 recebeu na entrada da área e bateu de perna esquerda com categoria no canto do goleiro Berke Özer.

Depois, já no segundo tempo, Dembelé voltou a mostrar frieza e, mesmo cercado por três defensores, fez um golaço por cobertura (64').

Com o jogo decidido, Bradley Barcola aproveitou erro na saída de bola do Lille e marcou o terceiro dos parisienses nos acréscimos (90'+3).

Barcola, com seis gols, é o artilheiro do PSG no campeonato. Ele agora é seguido por Dembélé, que passou um período considerável afastado por lesão e já balançou as redes cinco vezes.

Na sequência da rodada, o Lille, quarto colocado, pode perder seu lugar na zona de classificação da Champions, já que está dois pontos à frente de Lyon (5º) e Rennes (6º), que no domingo jogarão em casa contra (11º) e Le Havre (13º), respectivamente.



Lorient agrava crise do Monaco

Mais cedo, o Monaco (9º) agravou sua crise ao ser derrotado em casa pelo Lorient (12º) por 3 a 1.

Com este resultado, a equipe sofre sua sétima derrota nas últimas oito rodadas, a quarta seguida, uma marca negativa inédita na história do clube do Principado.

A última vitória no campeonato aconteceu no dia 29 de novembro (1 a 0 sobre o PSG), pela 14ª rodada.

Os gols no estádio Louis II só saíram no segundo tempo, com Ahmadou Bamba Dieng (68') abrindo o placar para o Lorient, antes de Ansu Fati (76') empatar para o Monaco.

Mas os visitantes sacramentaram a vitória na reta final marcando mais duas vezes, com Jean-Victor Makengo (85') e Karim Dermane (87').

Com mais esta derrota, a nona no campeonato, o Monaco permanece com 23 pontos, um à frente do próprio Lorient e ainda distante da zona de classificação para as copas europeias, que termina no Rennes (30 pontos).