Endrick mantém sonho de disputar a Copa, celebra início no Lyon e avisa: "É só o começo"

Centroavante brasileiro Endrick em apresentação no Lyon (OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

O atacante Endrick está animado com o início da passagem no Lyon. O brasileiro estreou pela equipe no último final de semana, na vitória por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França, marcando um dos gols e mantendo o sonho de estar na Copa do Mundo.

O atleta está emprestado pelo Real Madrid até o fim da temporada europeia. O atacante comemora o início de adaptação no time francês, mostrando otimismo para o futuro.

"Fico muito contente por ter feito esse gol, com o apoio dos brasileiros, mas isso é só o começo. Foi apenas o meu primeiro jogo, o meu primeiro gol. Creio que vai ter muita coisa pela frente, tem muito campeonato, e espero ajudar o Lyon a conquistar o máximo possível", disse, em entrevista ao site oficial do clube.

"Foi uma estreia maravilhosa, a gente pôde sair classificado, que era o mais importante. E eu pude ajudar a equipe a classificar fazendo o gol. A cabeça é no próximo jogo, que vai ser aqui, no aniversário do estádio. Fico muito contente por estar aqui, espero que possa fazer um grande jogo no domingo, possa agradar a torcida e seguir somando pontos para tentar conquistar a liga", prosseguiu.

Endrick falou ainda sobre o começo da relação com o treinador português Paulo Fonseca. O brasileiro elogiou o comandante, chamando o técnico de "paizão".

"O Paulo é um grande treinador, com potencial gigante no futebol Pude jogar contra quando ele estava no Milan (vitória do Milan por 3 a 1 sobre o Real Madrid, em 2024). E, falando com ele durante os treinos, o entendimento é que ele é um grande treinador. Vou usar uma palavra que falamos no Brasil: é um paizão também. Chegou, me abraçou bastante, tentou me enturmar um pouquinho mais com o time, falou as posições onde eu poderia jogar...", contou.

"Ali no jogo ele sempre me chamava, falava como fazer e para pressionar do jeito certo. Percebi nele que tem a sinceridade também, o que é muito importante. O treinador vai te falar o que você tem que fazer e não o que você quer ouvir. Estou muito feliz com o Paulo e espero que possamos fazer uma grande temporada juntos", complementou.

Endrick não foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti nas convocações da seleção brasileira. No entanto, o atleta não se abala. O atacante espera se destacar no Lyon nos próximos meses para realizar o sonho de disputar a Copa do Mundo.

