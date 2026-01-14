Onde assistir ao vivo, horário e escalações de Chelsea x Arsenal
Chelsea e Arsenal se enfrentam pela primeira vez em 2026
Publicado: 14/01/2026 às 15:07
Arsenal e Chelsea se enfrentam no clássico de Londres (JUSTIN TALLIS / AFP)
Chelsea e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa. A partida acontece no Stamford Bridge, Estádio do Chelsea.
O Brasil estará de olho na partida desta quarta-feira (14), devido a quantidade de jogadores do país que devem estar em campo. Dependendo das escolhas dos técnicos, podemos ver seis brasileiros escalados para a partida. São eles: João Pedro, Estêvão e Andrey Santos, pelo Chelsea; Gabriel Magalhães, Martinelli e Gabriel Jesus, pelo Arsenal
Na última terça-feira (13), foi realizada a primeira partida das semifinais do outro lado da chave. Onde o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 0.
A partida de volta entre os times londrinhos pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa acontece na terça-feira, dia 03 de fevereiro, no Emirates Stadium. Já no outro lado da chave, o Manchester City recebe o Newcastle, no dia 04 de fevereiro para tentar confirmar a vaga em casa.
Que horas é Chelsea x Arsenal?
A partida entre Chelsea e Arsenal será disputada nesta quarta-feira (14), às 17h (horário de Brasília).
Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo?
O jogo terá transmissão apenas para os assinantes do plano Premium do Disney+.
Prováveis Escalações
Chelsea: Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Andrey Santos; Estevão, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro (Delap). Técnico: Liam Rosenior
Os Blues não contam com Moisés Caicedo, que está suspenso, além de Colwill e Lavia que se encontram no Departamento Médico.
Arsenal: Kepa; White (Timber), Saliba (Norgaard), Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi e Odegaard (Eze); Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta
Os Gunners não podem contar com os zagueiros Hincapie e Calafiori, que seguem fora com lesões, enquanto Trossard e Saliba são dúvida para a partida.
HISTÓRICO
No histórico recente de confrontos entre Chelsea e Arsenal, os números são extremamente favoráveis para os Gunners. Nos últimos 10 confrontos, o Arsenal venceu seis partidas, empatou duas e perdeu apenas uma. Com 19 gols marcados pelos Gunners e nove pelo Chelsea.