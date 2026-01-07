Falcao García retorna ao Millonarios 6 meses após deixar o clube

O experiente atacante colombiano havia chegado à equipe de Bogotá em meados de 2024

Falcao García, experiente atacante colombiano (RAUL ARBOLEDA / AFP)

O experiente atacante Radamel Falcao García foi anunciado nesta quarta-feira (7) pelo Millonarios, da Colômbia, clube que deixou há seis meses.

Falcao García, que em fevereiro vai completar 40 anos, havia chegado à equipe de Bogotá em meados de 2024 e não conseguiu entrar em acordo com a diretoria para renovar seu contrato em julho de 2025. Desde então, estava livre no mercado.

A imprensa internacional especulou que o ex-jogador de Atlético de Madrid e Manchester United estava negociando com times da Argentina e dos Estados Unidos, mas, enfim, ele está de volta ao seu clube do coração.

"He is back! @FALCAO", publicou o 'Millos' na rede social X, em uma mensagem que incluiu um vídeo com algumas cenas da passagem do maior artilheiro da história da seleção colombiana pelo clube, além da hashtag "#UnÚltimoBaile".

Desde a véspera, jornalistas locais mencionavam a possibilidade de um retorno depois que o Millonarios, um dos clubes mais vitoriosos da Colômbia, publicou o texto "The Last Dance" (A Última Dança) nas redes sociais.

Essa frase foi popularizada na NBA na década de 1990 e faz referência à última e bem-sucedida temporada do técnico Phil Jackson no Chicago Bulls de Michael Jordan.

No contexto do futebol, a expressão é entendida como a última etapa de um jogador antes de pendurar as chuteiras.

Considerado um dos melhores atacantes de sua geração, Falcao García nunca havia atuado por uma equipe da primeira divisão colombiana até defender o Millonarios em 2024.

Em 2005, ele estreou como profissional pelo River Plate da Argentina e depois passou por Porto, Atlético de Madrid, Monaco e Chelsea, entre outros clubes.

O Millonarios vai disputar a partir de março a primeira fase da Copa Sul-Americana.

