Messi: 'Gostaria de ter meu próprio clube'

O astro argentino Lionel Messi afirmou que gostaria de ser dono de um clube quando pendurar as chuteiras, em uma entrevista publicada nesta terça-feira (6), na qual também falou de sua vida familiar, de sua personalidade e até de seu gosto por bebidas.

"Na verdade, não me vejo como técnico. Gosto da ideia de ser um manager, mas se tiver que escolher entre os três, gostaria mais de ser proprietário", disse o capitão da 'Albiceleste' ao canal de streaming argentino Luzu TV, em entrevista gravada em dezembro.

"Gostaria de ter meu próprio clube (...) começar de baixo e poder dar oportunidade às crianças, às pessoas, de crescer e fazer um clube importante", acrescentou Messi, mais sorridente do que na maioria de seus contatos com a imprensa.

Em maio de 2025, o craque de 38 anos, que ainda não definiu se vai participar da Copa do Mundo de 2026, deu os primeiros passos nessa direção ao se tornar sócio do clube Deportivo LSM, projeto de seu grande amigo Luis Suárez, que compete nas categorias de base do futebol uruguaio.

Durante a entrevista, Messi também deu detalhes do vínculo com sua esposa, Antonela Roccuzzo, e afirmou ser romântico, embora não demonstre.

"Sei que eu sou bem esquisitão. Gosto muito de ficar sozinho", brincou, admitindo que é "muito metódico".

"Sou muito de engolir as coisas, guardar tudo para mim, guardar os problemas. Mudei muito, mas ainda sou assim", acrescentou o capitão do Inter Miami, que reconheceu que fez terapia quando jogava no Barcelona pelo seu jeito de ser.

O argentino também falou sobre a mania de xingar a si mesmo quando as coisas não vão bem. "Tive muitos jogos ruins em que fui péssimo ou situações de mano a mano, de gol perdido, e me xinguei de tudo que é nome. Me xinguei bastante".

Messi também falou sobre o momento em que deixou a seleção argentina após perder três finais consecutivas entre 2014 e 2016 (uma Copa do Mundo e duas Copas América): "Eu me arrependi muito porque via os jogos da seleção e queria morrer. Menos mal que pude voltar".

"O melhor exemplo é não desistir nunca, seguir tentando. Em seja lá o que for. Cair, se levantar e tentar de novo. E se não der, saber que você fez todo o possível para conseguir alcançar seu sonho", destacou.

Durante a conversa, o camisa 10 falou que não é muito de dançar, que só se anima quando bebe um pouco e disse que sua bebida alcoólica preferida é o vinho, que às vezes mistura com Sprite "para fazer efeito mais rápido".