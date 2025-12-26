Manchester United x Newcastle: onde assistir e escalações de jogo da Premier League
Partida desta sexta-feira (26) é válida pela tradicional rodada do Boxing Day
Publicado: 26/12/2025 às 15:06
Atacante Matheus Cunha em ação pelo Manchester United (PETER POWELL / AFP)
A elite do futebol inglês retorna aos gramados nesta sexta-feira (26/12). Manchester United e Newcastle se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Old Trafford, pela 18ª rodada da Premier League.
O tradicional Boxing Day, disputado um dia após o Natal, contará com apenas uma partida nesta temporada. O confronto terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).
MANCHESTER UNITED
Após uma sequência de quatro jogos sem derrota, com duas vitórias e dois empates, o Manchester United viu o bom momento chegar ao fim na última rodada, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Aston Villa, fora de casa. Com o resultado, os Red Devils caíram para a sétima colocação, somando 26 pontos, três a menos que o Chelsea, atual quarto colocado.
O técnico Rúben Amorim não poderá contar Diallo, Mazraoui e Mbeumo (em disputa da Copa Africana de Nações). De Ligt, Maguirre, Maino e Bruno Fernandes continuam se recuperando de lesão. Suspenso na rodada anterior, Casemiro pode voltar a ser opção para o técnico Ruben Amorim diante do Newcastle.
NEWCASTLE
A situação do Newcastle é semelhante. Os Magpies ocupam a 11ª posição, com 23 pontos, e precisam pontuar para seguir vivos na disputa por vagas em competições europeias, como Conference League, Europa League ou até a Champions League.
Trippier, Osula, Livramento, Lascelles, Krafth, Burn e Botman, no departamento médico, ficam de fora do confronto desta sexta.
ESCALAÇÕES E TEMPO REAL