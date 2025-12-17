Escalação de Flamengo x PSG na Copa Intercontinental: clube francês conta com retorno de melhor do mundo e zagueiro brasileiro
Veja escalações de Flamengo e PSG para a Final da Copa Intercontinental
Publicado: 17/12/2025 às 12:46
Vidente faz previsão surpreendente para Flamengo x PSG na Final Copa Intercontinental. (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Flamengo e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h, para definir o grande campeão da Copa Intercontinental. Com muitas dúvidas nas escalações das duas equipes, os comandantes de ambos os times podem comemorar o retorno de nomes importantes para a final.
ESCALAÇÃO DO FLAMENGO
Outra alteração que Felipe Luís realizou é a entrada de Gonzalo Plata na ponta esquerda, na vaga de Everton Cebolinha.
Além disso, a dúvida no sistema defensivo era enorme, devido a grande solidez defensiva que Léo Ortiz desempenhou durante toda a temporada e o alto nível que Danilo vem desempenhando durante a ausência de Léo, inclusive marcando gols decisivos na final da Libertadores e na semifinal da Copa Continental. Mas o treinador rubro-negro optou por manter Ortiz entre os titulares.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; G.Plata, Carrascal e Bruno Henrique.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o PSG, pelo MUNDO DE NOVO! #FLAxPSG pic.twitter.com/raezVtkFXZ— FL4MEN9O (@Flamengo) December 17, 2025
ESCALAÇÃO DO PSG
O lado francês do confronto também terá novidades na escalação. O técnico espanhol, Luis Enrique, poderá contar com duas peças cruciais para a escalação do PSG contra o Flamengo.
O atacante Ousmane Dembélé, eleito melhor do mundo no prêmio FIFA The Best em 2025, estará a disposição para entrar em campo. A dúvida que fica é se estará entre os titulares, ou entrará ao decorrer da partida. O francês ficou de fora da vitória diante do Metz, no último sábado (13), devido a uma gripe.
O técnico espanhol também comemora o retorno do seu líder dentro de campo. O zagueiro Marquinhos, capitão do PSG, se recuperou de um problema muscular no quadril e está "pronto" para jogar a final da Copa Intercontinental contra o Flamengo, segundo disse Luís Henrique, em entrevista coletiva dada nessa terça-feira (16).
A principal dúvida do técnico de 55 anos é se Marquinhos vai começar no time titular ou no banco de reservas, após ter sido dúvida por conta dos problemas físicos.
"Falta o treino de hoje, mas ele está pronto. Depois do treino vamos ver suas condições. Amanhã vamos decidir se ele começa o jogo ou não", declarou Luis Enrique em entrevista coletiva na véspera da final.
Escalação do PSG
Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Kang-Lee, Doué, Kvaratskhelia.
PARIS ESCALADO PARA ENFRENTAR O FLAMENGO! ????#PSGFLA I #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/6gYI2LHhPL— Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) December 17, 2025