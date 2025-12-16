FIFA The Best: Dembélé e Bonmati são eleitos melhores do mundo

Fifa elege Dembélé e Bonmati como melhores do mundo em premiação sem brasileiros. (Foto: Divulgação/PSG)

Ousmane Dembélé, do PSG, e Aitana Bonmati, do Barcelona, foram eleitos os melhores do mundo pela Fifa na edição 2025 do prêmio The Best, realizado nesta terça-feira, 16, em Doha, no Catar. O resultado foi o mesmo da Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football, celebrada em setembro.

A seleção da Fifa, que escolhe os melhores em suas respectivas posições, não teve um brasileiro sequer. O mais cotado para ter uma vaga era Raphinha, do Barcelona, mas o ataque foi formado por Lamine Yamal, companheiro do brasileiro no time culé, e Ousmane Dembélé, do Paris Saiint-Germain. Entre as mulheres, também não houve nenhuma representante do Brasil.

A única menção ao Brasil durante a cerimônia foi à atacante Marta, que concorreu ao melhor gol do futebol feminino, premiação que leva seu nome. O Prêmio Marta, contudo, foi entregue à mexicana Lizbeth Ovalle, do Orlando Pride. O Prêmio Puskas, versão da categoria masculina, foi vencido pelo argentino Santiago Montiel, do Independiente.

PREMIAÇÃO MASCULINA

Melhor jogador do mundo: Ousmane Dembélé (PSG/França)

(PSG/França) Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City/Itália)

(Manchester City/Itália) Laterais : Hakimi (PSG/Marrocos) e Nuno Mendes (PSG/Português)

: Hakimi (PSG/Marrocos) e Nuno Mendes (PSG/Português) Zagueiros : Pacho Willian (PSG/Equador) e Virgil Van Dikl (Liverpool/Holanda)

: Pacho Willian (PSG/Equador) e Virgil Van Dikl (Liverpool/Holanda) Meio-campistas : Vitinha (PSG/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pedri (Barcelona/Espanha) e Cole Palmer (Chelse/Inglaterra).

: Vitinha (PSG/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pedri (Barcelona/Espanha) e Cole Palmer (Chelse/Inglaterra). Atacantes : Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG/França)

: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG/França) Treinador : Luis Enrique (PSG)

: Luis Enrique (PSG) Prêmio Puskas: Santiago Montiel (Independiente-ARG)

PREMIAÇÃO FEMININA