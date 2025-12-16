FIFA The Best: Dembélé e Bonmati são eleitos melhores do mundo
Ousmane Dembélé foi eleito melhor jogador do mundo no FIFA The Best
Publicado: 16/12/2025 às 15:34
Fifa elege Dembélé e Bonmati como melhores do mundo em premiação sem brasileiros. (Foto: Divulgação/PSG)
Ousmane Dembélé, do PSG, e Aitana Bonmati, do Barcelona, foram eleitos os melhores do mundo pela Fifa na edição 2025 do prêmio The Best, realizado nesta terça-feira, 16, em Doha, no Catar. O resultado foi o mesmo da Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football, celebrada em setembro.
A seleção da Fifa, que escolhe os melhores em suas respectivas posições, não teve um brasileiro sequer. O mais cotado para ter uma vaga era Raphinha, do Barcelona, mas o ataque foi formado por Lamine Yamal, companheiro do brasileiro no time culé, e Ousmane Dembélé, do Paris Saiint-Germain. Entre as mulheres, também não houve nenhuma representante do Brasil.
A única menção ao Brasil durante a cerimônia foi à atacante Marta, que concorreu ao melhor gol do futebol feminino, premiação que leva seu nome. O Prêmio Marta, contudo, foi entregue à mexicana Lizbeth Ovalle, do Orlando Pride. O Prêmio Puskas, versão da categoria masculina, foi vencido pelo argentino Santiago Montiel, do Independiente.
PREMIAÇÃO MASCULINA
- Melhor jogador do mundo: Ousmane Dembélé (PSG/França)
- Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City/Itália)
- Laterais: Hakimi (PSG/Marrocos) e Nuno Mendes (PSG/Português)
- Zagueiros: Pacho Willian (PSG/Equador) e Virgil Van Dikl (Liverpool/Holanda)
- Meio-campistas: Vitinha (PSG/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pedri (Barcelona/Espanha) e Cole Palmer (Chelse/Inglaterra).
- Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG/França)
- Treinador: Luis Enrique (PSG)
- Prêmio Puskas: Santiago Montiel (Independiente-ARG)
O MELHOR DO MUNDO! pic.twitter.com/FjK2sASKc6— Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) December 16, 2025
PREMIAÇÃO FEMININA
- Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmati (Barcelona/Espanha)
- Goleira: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Laterais: Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra) e Ona Battle (Barcelona/Espanha)
- Zagueiras: Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra) e Irene Paredes (Barcelona/Espanhol)
- Meio-campista: Aitana Bonmati (Barcelona/Espanha), Patri Guijarro (Barcelona/Espanha) e Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Atacantes: Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
- Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle (Orlando Pride/México)
- Treinadora: Sarina Wiegman (Arsenal)