The Best 2025 onde assistir ao vivo: FIFA premia hoje os melhores do mundo
Veja onde assitir ao FIFA The Best ao vivo e acompanhe em tempo real a premiação
Publicado: 16/12/2025 às 14:14
The Best 2025 onde assistir ao vivo: FIFA premia hoje os melhores do mundo (Foto: Divulgação/FIFA)
A FIFA realiza, nesta terça-feira (16), a cerimônia The Best, premiação que coroa os melhores jogadores, treinadores e gols da temporada. O evento acontece em Doha, no Catar.
Confira horário da cerimônia, onde assistir à transmissão ao vivo e os principais indicados da noite.
Horário do FIFA The Best
A cerimônia de premiação do FIFA The Best começa às 16h00 (horário de Brasília).
Onde assistir FIFA The Best ao vivo
Para acompanhar a entrega dos prêmios, é possível assistir de forma gratuita e também em canais por assinatura. Confira as opções:
- - FIFA+: Transmissão oficial e gratuita pelo site ou aplicativo da FIFA;
- - CazéTV (YouTube - clique aqui para ver ao vivo);
- - ESPN (YouTube - clique aqui para ver ao vivo);
- - SporTV: Transmissão exclusiva para assinantes de TV fechada;
- - GETV (YouTube- clique aqui para ver ao vivo);
- - TNT Sports (YouTube- clique aqui para ver ao vivo).
Principais categorias e indicados ao FIFA The Best
A noite reserva grandes expectativas para saber quem levará o troféu de melhor jogador e jogadora do mundo. Confira os finalistas das principais categorias:
- - Melhor Jogador do Mundo (Masculino): Entre os favoritos estão Dembélé (PSG), seu compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) e o jovem Lamine Yamal (Barcelona). Outros atacantes do futebol europeu, como o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e o inglês Harry Kane (Bayern de Munique), também estão na lista de candidatos, e o vencedor será decidido por um "painel de especialistas" reunido pela Fifa.
- - Melhor Jogadora do Mundo (Feminino): Na categoria feminina, 17 jogadoras concorrem ao prêmio. A seleção da Inglaterra, bicampeã da Europa, conta com cinco candidatas, o mesmo número da Espanha
- - Prêmio Puskás (Gol mais bonito): Vencido por Santiago Montiel, atacante do Independente, com um gol de bicicleta feito contra oIndependiente Rivadavia.
Um gol para ver e rever. ??????— Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) December 16, 2025
Santiago Montiel leva o Prêmio Puskás com essa PINTURA! ????
Confira a Seleção do ano de 2025 da FIFA
#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Como acontece a votação do FIFA The Best
Os vencedores são escolhidos pelo voto dos torcedores, de representantes da imprensa e dos capitães e treinadores das seleções de futebol.
Acompanhe a premiação em tempo real
- - Melhor Jogador: Ousmane Dembélé
- - Melhor Jogadora: Aitana Bonmatí
- - Melhor Treinador: Luis Enrique