Veja onde assitir ao FIFA The Best ao vivo e acompanhe em tempo real a premiação

The Best 2025 onde assistir ao vivo: FIFA premia hoje os melhores do mundo (Foto: Divulgação/FIFA)

A FIFA realiza, nesta terça-feira (16), a cerimônia The Best, premiação que coroa os melhores jogadores, treinadores e gols da temporada. O evento acontece em Doha, no Catar.

Confira horário da cerimônia, onde assistir à transmissão ao vivo e os principais indicados da noite.

Horário do FIFA The Best

A cerimônia de premiação do FIFA The Best começa às 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir FIFA The Best ao vivo

Para acompanhar a entrega dos prêmios, é possível assistir de forma gratuita e também em canais por assinatura. Confira as opções:

- FIFA+: Transmissão oficial e gratuita pelo site ou aplicativo da FIFA;

- CazéTV (YouTube - clique aqui para ver ao vivo);

para ver ao vivo); - ESPN (YouTube - clique aqui para ver ao vivo);

para ver ao vivo); - SporTV: Transmissão exclusiva para assinantes de TV fechada;

- GETV (YouTube- clique aqui para ver ao vivo);

para ver ao vivo); - TNT Sports (YouTube- clique aqui para ver ao vivo).

Principais categorias e indicados ao FIFA The Best

A noite reserva grandes expectativas para saber quem levará o troféu de melhor jogador e jogadora do mundo. Confira os finalistas das principais categorias:

- Melhor Jogador do Mundo (Masculino) : Entre os favoritos estão Dembélé (PSG), seu compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) e o jovem Lamine Yamal (Barcelona). Outros atacantes do futebol europeu, como o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e o inglês Harry Kane (Bayern de Munique), também estão na lista de candidatos, e o vencedor será decidido por um "painel de especialistas" reunido pela Fifa.

: Entre os favoritos estão (PSG), seu compatriota (Real Madrid) e o jovem (Barcelona). Outros atacantes do futebol europeu, como o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e o inglês Harry Kane (Bayern de Munique), também estão na lista de candidatos, e o vencedor será decidido por um "painel de especialistas" reunido pela Fifa. - Melhor Jogadora do Mundo (Feminino) : Na categoria feminina, 17 jogadoras concorrem ao prêmio. A seleção da Inglaterra, bicampeã da Europa, conta com cinco candidatas, o mesmo número da Espanha

: Na categoria feminina, 17 jogadoras concorrem ao prêmio. A seleção da Inglaterra, bicampeã da Europa, conta com cinco candidatas, o mesmo número da Espanha - Prêmio Puskás (Gol mais bonito): Vencido por Santiago Montiel, atacante do Independente, com um gol de bicicleta feito contra oIndependiente Rivadavia.

Um gol para ver e rever. ????‍??



Santiago Montiel leva o Prêmio Puskás com essa PINTURA! ???? — Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) December 16, 2025

Confira a Seleção do ano de 2025 da FIFA

#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Como acontece a votação do FIFA The Best

Os vencedores são escolhidos pelo voto dos torcedores, de representantes da imprensa e dos capitães e treinadores das seleções de futebol.

Acompanhe a premiação em tempo real