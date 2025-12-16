diariodepernambuco.com.br
The Best 2025 onde assistir ao vivo: FIFA premia hoje os melhores do mundo

Veja onde assitir ao FIFA The Best ao vivo e acompanhe em tempo real a premiação

Igor Fonseca

Publicado: 16/12/2025 às 14:14

The Best 2025 onde assistir ao vivo: FIFA premia hoje os melhores do mundo (Foto: Divulgação/FIFA)

A FIFA realiza, nesta terça-feira (16), a cerimônia The Best, premiação que coroa os melhores jogadores, treinadores e gols da temporada. O evento acontece em Doha, no Catar.

Confira horário da cerimônia, onde assistir à transmissão ao vivo e os principais indicados da noite.

Horário do FIFA The Best
A cerimônia de premiação do FIFA The Best começa às 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir FIFA The Best ao vivo
Para acompanhar a entrega dos prêmios, é possível assistir de forma gratuita e também em canais por assinatura. Confira as opções:

  • - FIFA+: Transmissão oficial e gratuita pelo site ou aplicativo da FIFA;
  • - CazéTV (YouTube - clique aqui para ver ao vivo);
  • - ESPN (YouTube - clique aqui para ver ao vivo);
  • - SporTV: Transmissão exclusiva para assinantes de TV fechada;
  • - GETV (YouTube- clique aqui para ver ao vivo);
  • - TNT Sports (YouTube- clique aqui para ver ao vivo).

Principais categorias e indicados ao FIFA The Best
A noite reserva grandes expectativas para saber quem levará o troféu de melhor jogador e jogadora do mundo. Confira os finalistas das principais categorias:

  • - Melhor Jogador do Mundo (Masculino): Entre os favoritos estão Dembélé (PSG), seu compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) e o jovem Lamine Yamal (Barcelona). Outros atacantes do futebol europeu, como o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e o inglês Harry Kane (Bayern de Munique), também estão na lista de candidatos, e o vencedor será decidido por um "painel de especialistas" reunido pela Fifa.
  • - Melhor Jogadora do Mundo (Feminino): Na categoria feminina, 17 jogadoras concorrem ao prêmio. A seleção da Inglaterra, bicampeã da Europa, conta com cinco candidatas, o mesmo número da Espanha
  • - Prêmio Puskás (Gol mais bonito): Vencido por Santiago Montiel, atacante do Independente, com um gol de bicicleta feito contra oIndependiente Rivadavia.

 

Como acontece a votação do FIFA The Best

Os vencedores são escolhidos pelo voto dos torcedores, de representantes da imprensa e dos capitães e treinadores das seleções de futebol.

Acompanhe a premiação em tempo real

  • - Melhor Jogador: Ousmane Dembélé
  • - Melhor Jogadora: Aitana Bonmatí
  • - Melhor Treinador: Luis Enrique
