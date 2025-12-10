Veja gols de Flamengo x Cruz Azul: Arrascaeta marca duas vezes e rubro-negro avança na Copa Intercontinental

Com dois gols de Arrascaeta, o Flamengo venceu o Cruz Azul; veja gols e melhores momentos

Veja gols de Flamengo x Cruz Azul na Copa Intercontinental. (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja os gols e melhores momentos de Flamengo x Cruz Azul na Copa Intercontinental, em jogo realizado nesta quarta-feira (10),no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.

Gols e melhores momentos de Flamengo x Cruz Azul

- O Flamengo começou melhor na partida e, logo aos 15 minutos do primeiro tempo, saiu na frente. Em uma falha do zagueiro Gonzalo Piovi, Arrascaeta aproveitou a chance entregue a ele na frente da área, driblou o goleiro Andrés Gudiño e empurrou para o gol vazio.

começou melhor na partida e, logo aos 15 minutos do primeiro tempo, saiu na frente. Em uma falha do zagueiro Gonzalo Piovi, aproveitou a chance entregue a ele na frente da área, driblou o e empurrou para o gol vazio. - O Cruz Azul , entretanto, cresceu na partida e, antes do intervalo, conseguiu empatar.



, entretanto, cresceu na partida e, antes do intervalo, conseguiu empatar. - Aos 44 minutos, em bola dividida por Carrascal dentro da área do Flamengo , a bola ficou oferecida para o lateral-direito Jorge Sánchez, que emendou um belo voleio para marcar.



, a bola ficou oferecida para o lateral-direito - Aos 70' minutos, o Flamengo ficou perto de passar na frente do placar. Após chute de fora da área de Gonzalo Plata , a bola passou perto do travessão;

ficou perto de passar na frente do placar. Após chute de fora da área de , a bola passou perto do travessão; - Logo em seguida, aos 71 minutos , Arrascaeta r ecebeu bola dentro da área e tentou cruzar, mas a defesa do time mexicano interceptou a jogada. No rebote, ele chutou para o gol e colocou o rubro-negro na frente . Flamengo 2 x 1 Cruz Azul.

ecebeu bola dentro da área e tentou cruzar, mas a defesa do time mexicano interceptou a jogada. No rebote, ele chutou para o gol e colocou o na frente - O Cruz Azul chegou a pressionar o Flamengo, mas não conseguiu marcar e o rubro-negro avançou para a semifinal da Copa Intercontinental.

Veja os gols de Flamengo x Cruz Azul na Copa Intercontinental clicando aqui ou no player abaixo:

Escalações de Flamengo x Cruz Azul

Time titular do Cruz Azul para o confronto: Gudiño, W. Ditta, E. Lira, G. Piovi, J. Sánchez, J. Márquez, C. Rodríguez, C. Rotondi, J. Rivero (c), J. Paradela e G. Fernández;

para o confronto: Time titular do Flamengo na partida: Rossi, Varela, L. Ortiz, L. Pereira, A. Sandro, E. Pulgar, Jorginho, J. Carrascal, Arrascaeta, S. Lino e B. Henrique (c).

Próximo adversário do Flamengo

Agora, o Flamengo enfrenta o Pyramids, do Egito, na semifinal da Copa Intercontinental, neste sábado (13), para ver quem chega à final para disputar o troféu diante do PSG.

O Pyramidsvenceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na outra quarta de final, em jogo disputado em 23 de setembro deste ano.

