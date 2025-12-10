Real Madrid x Manchester City ao vivo: Onde assistir, horário e possíveis escalações da partida
Real Madrid e Manchester City se enfrentaram 10 vezes nos últimos cinco anos
Publicado: 10/12/2025 às 12:04
Kyllian Mbappe e Erling Haaland, dois dos principais atacantes do mundo (JOSEP LAGO /AFP e Divulgação /Manchester City)
Nesta quarta-feira (10), o Real Madrid recebe o Manchester City pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada às 17h, no Santiago Bernabéu, na Espanha. Veja onde assistir Real Madrid x Manchester City ao vivo.
O técnico Xabi Alonso terá baixas para a partida. O sistema defensivo do time merengue não vem em sua melhor fase física, no último jogo, Éder Militão se lesionou e aumentou ainda mais a lista de machucados do Real Madrid. O comandante espanhol não terá a disposição: Éder Militão, Huijsen, Alaba, Carvajal, Trent-Alexander Arnold, Mendy e Camavinga.
O Manchester City vem para a partida na 12ª colocação, com 10 pontos somados. O time comandado por Pep Guardiola se recuperou na temporada e vai em busca do G8 da competição. A equipe de Manchester vem de três vitórias seguidas na Premier League, logo após a sequência de derrotas contra Leverkusen (Champions League) e Newcastle (Premier League). Para vencer o Real Madrid, o técnico espanhol conta com seu artilheiro Erling Haaland e com Phil Foden, que marcou cinco gols e distribuiu uma assistência nos últimos três jogos.
Onde assistir Olympiacos x Real Madrid ao vivo
A partida será transmitida pela HBO Max (streaming) e TNT Sports (TV fechada).
HISTÓRICO DO CONFRONTO
Desde 2020, as equipes se enfrentaram em 10 ocasiões, todas elas pela Champions League. O retrospecto é totalmente equilibrado, com quatro vitórias para cada lado e dois empates. Porém o time inglês não vence o Real Madrid há dois anos.
Em relação ao número de gols marcados nas partidas, somando todos os 10 confrontos, foram efetuados 40 gols. No total, foram 19 do Real Madrid e 21 do Manchester City.
-Real Madrid 3 x 1 Manchester City (2025)
-Manchester City 2 x 3 Real Madrid (2025)
-Manchester City (3) 1 x 1 (4) Real Madrid (2024)
-Real Madrid 3 x 3 Manchester City (2024)
-Manchester City 4 x 0 Real Madrid (2023)
-Real Madrid 1 x 1 Manchester City (2023)
-Real Madrid 3 x 1 Manchester City (2022)
-Manchester City 4 x 3 Real Madrid (2022)
-Manchester City 2 x 1 Real Madrid (2020)
-Real Madrid 1 x 2 Manchester City (2020)
POSSÍVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Cherki; Foden, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola
Desfalques: Stones, Rodri e Kovacic
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger e Carreras; Tchouameni, Bellingham e Arda Guler; Brahim Diaz (Mastantuono), Vinicius Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso
Desfalques: Éder Militão, Huijsen, Alaba, Carvajal, Trent-Alexander Arnold, Mendy e Camavinga
FICHA DO JOGO:
Competição: Champions League
Local: Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha
Horário: 17h
Transmissão: MAX e TNT Sports
Árbitro: Clément Turpin (FRA)
Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)
VAR: Stéphanie Frappart (FRA)