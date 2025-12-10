Real Madrid x Manchester City ao vivo: Onde assistir, horário e possíveis escalações da partida

Real Madrid e Manchester City se enfrentaram 10 vezes nos últimos cinco anos

Kyllian Mbappe e Erling Haaland, dois dos principais atacantes do mundo (JOSEP LAGO /AFP e Divulgação /Manchester City)

Nesta quarta-feira (10), o Real Madrid recebe o Manchester City pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada às 17h, no Santiago Bernabéu, na Espanha. Veja onde assistir Real Madrid x Manchester City ao vivo.

Em uma temporada complicada, porém com a missão de voltar a brilhar na Champions, a equipe do Real Madrid recebe o time inglês em sua casa, na 6ª posição, com 12 pontos somados. O time comandado por Kyllian Mbappé e Vinicius Júnior vai em busca do triunfo para tentar iniciar uma boa sequência na temporada, após as últimas seis partidas, que foram bem instáveis para o clube, com duas vitórias, três empates e uma derrota, porém com atuações de baixo nível.

O técnico Xabi Alonso terá baixas para a partida. O sistema defensivo do time merengue não vem em sua melhor fase física, no último jogo, Éder Militão se lesionou e aumentou ainda mais a lista de machucados do Real Madrid. O comandante espanhol não terá a disposição: Éder Militão, Huijsen, Alaba, Carvajal, Trent-Alexander Arnold, Mendy e Camavinga.

O Manchester City vem para a partida na 12ª colocação, com 10 pontos somados. O time comandado por Pep Guardiola se recuperou na temporada e vai em busca do G8 da competição. A equipe de Manchester vem de três vitórias seguidas na Premier League, logo após a sequência de derrotas contra Leverkusen (Champions League) e Newcastle (Premier League). Para vencer o Real Madrid, o técnico espanhol conta com seu artilheiro Erling Haaland e com Phil Foden, que marcou cinco gols e distribuiu uma assistência nos últimos três jogos.

A partida será transmitida pela HBO Max (streaming) e TNT Sports (TV fechada).

HISTÓRICO DO CONFRONTO

Desde 2020, as equipes se enfrentaram em 10 ocasiões, todas elas pela Champions League. O retrospecto é totalmente equilibrado, com quatro vitórias para cada lado e dois empates. Porém o time inglês não vence o Real Madrid há dois anos.

Em relação ao número de gols marcados nas partidas, somando todos os 10 confrontos, foram efetuados 40 gols. No total, foram 19 do Real Madrid e 21 do Manchester City.

-Real Madrid 3 x 1 Manchester City (2025)

-Manchester City 2 x 3 Real Madrid (2025)

-Manchester City (3) 1 x 1 (4) Real Madrid (2024)

-Real Madrid 3 x 3 Manchester City (2024)

-Manchester City 4 x 0 Real Madrid (2023)

-Real Madrid 1 x 1 Manchester City (2023)

-Real Madrid 3 x 1 Manchester City (2022)

-Manchester City 4 x 3 Real Madrid (2022)

-Manchester City 2 x 1 Real Madrid (2020)

-Real Madrid 1 x 2 Manchester City (2020)

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Cherki; Foden, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola

Desfalques: Stones, Rodri e Kovacic

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger e Carreras; Tchouameni, Bellingham e Arda Guler; Brahim Diaz (Mastantuono), Vinicius Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso

Desfalques: Éder Militão, Huijsen, Alaba, Carvajal, Trent-Alexander Arnold, Mendy e Camavinga

FICHA DO JOGO:

Competição: Champions League

Local: Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha

Horário: 17h

Transmissão: MAX e TNT Sports

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Stéphanie Frappart (FRA)