Rosario Central é coroado campeão argentino após decisão inédita da AFA

Rosario Central é declarado campeão argentino pela AFA (Divulgação / AFA)

O Rosario Central foi proclamado campeão argentino de 2025 de maneira surpreendente, após a AFA decidir reconhecer como título nacional a liderança na tabela anual, que soma os pontos dos torneios Apertura e Clausura. A medida foi tomada somente após o encerramento da fase classificatória, o que gerou reação imediata entre clubes e torcedores.

Com 66 pontos em 32 partidas, o time de Ángel Di María terminou no topo da classificação geral, superando o Boca Juniors por quatro pontos. Até então, essa campanha garantia apenas vaga na Libertadores, mas sem a entrega de uma taça específica.

A definição ocorreu em reunião na sede da entidade, com a presença de dirigentes e representantes do clube, além de integrantes do elenco e da comissão técnica. A Liga Profissional oficializou a criação do título de "Campeão da Liga" para a equipe de melhor desempenho na pontuação acumulada da temporada

A decisão, no entanto, não altera o formato da competição. O Platense segue como vencedor do Apertura, o Clausura ainda será disputado em sistema de mata-mata e os campeões desses torneios continuam classificados para o Troféu dos Campeões, que posteriormente definirá o adversário do Central na Supercopa Internacional.

Dentro de campo, a chegada de Di María teve peso direto na campanha, com participação decisiva em gols e assistências desde seu retorno ao clube onde foi revelado. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, o argentino aparece segurando a taça de campeão.