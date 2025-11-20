Copa do Mundo de 2026 pode ter 19% de seleções estreantes em Mundiais; veja quais

Cabo Verde, Jordânia, Uzbequistão e Curaçao já são os estreantes confirmados na Copa do Mundo

Seleção de Cabo Verde (Reprodução / Redes Sociais)

A Copa do Mundo de 2026 possui 42 das 48 seleções definidas O torneio será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, a partir de junho do ano que vem.

Das equipes que já asseguraram a classificação, quatro são estreantes em Mundiais: Cabo Verde, Jordânia, Uzbequistão e Curaçao. E o número de estreantes pode aumentar após as disputas das repescagens europeia e intercontinental, que acontecem em março do próximo ano.

Dois times que nunca foram para a Copa irão jogar a repescagem intercontinental. Um deles é a Nova Caledônia. A equipe terá pela frente a Jamaica. Se vencer, disputará um lugar no Mundial de 2026 contra a República Democrática do Congo.

Já outra seleção que busca estar pela primeira vez na Copa do Mundo é Suriname. A equipe duelará contra a Bolívia. O vencedor do confronto decide vaga contra o Iraque.

Três seleções europeias que também não foram para Mundiais tentam se classificar para o torneio de 2026. São elas: Albânia, Kosovo e Macedônia do Norte.

Na repescagem do Velho Continente, a Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, irá pegar a Polônia. A seleção de Kosovo duela com a Eslováquia. Já a Macedônia do Norte desafia a Dinamarca.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece no dia 5 de dezembro. A abertura do Mundial está agendada para o dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México, em partida com a equipe da casa.



