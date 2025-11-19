diariodepernambuco.com.br
COPA DO MUNDO 2026

Haiti faz história e comemora volta à Copa do Mundo após 50 anos

As ruas da capital do país viveram estiveram em festa após a classificação para a Copa do Mundo 2026

Igor Fonseca

Publicado: 19/11/2025 às 09:02

Haiti faz história e comemora volta à Copa do Mundo após 50 anos. /Foto: Divulgação/Concacaf

Meio século depois de sua estreia na Copa do Mundo, o Haiti retorna ao torneio mais importante do futebol ao garantir sua vaga para o Mundial da América do Norte de 2026 nessa terça-feira (18), com uma vitória por 2 a 0 sobre a Nicarágua, pela sexta e última rodada da fase final das Eliminatórias da Concacaf.

A seleção caribenha, comandada pelo francês Sébastien Migné, triunfou em Willemstad, capital de Curaçao, com gols de Louicius Deedson aos 9 minutos e Ruben Providence nos acréscimos do primeiro tempo (45+1').

O Haiti terminou em primeiro lugar no Grupo C, com 11 pontos.

A classificação dos haitianos para a Copa do Mundo de 2026 é histórica, já que eles retornam ao torneio após jogarem pela primeira vez em 1974, na Alemanha Ocidental.

O Haiti conquistou a vaga ao liderar o Grupo C na fase final, à frente de Honduras (9 pontos) e Costa Rica (7 pontos), duas seleções com experiência em Copas do Mundo e estruturas de futebol mais consolidadas.

Ao fim da partida, jogadores haitianos assistiram, ainda dentro do campo e em um celular, os minutos finais do confronto entre Costa Rica e Honduras, que acabou empatado em 0x0. O resultado selou a classificação do Haiti para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México, de 11 de junho a 19 de julho.

O caminho do Haiti para a Copa não contou com uma partida disputada em casa, devido à violência no país. Em meio a um cenário político conturbado, gangues controlam partes importantes do território nacional.

Não há eleições presidenciais no país desde 2016, governado por um conselho presidencial de transição. Em 2024, gangues obrigaram Ariel Henry, o primeiro-ministro à época, a renunciar o cargo.

Por isso, o Haiti jogou as Eliminatórias da Concacaf em Curaçao, no estádio Ergilio Hato, a cerca de 1.100 km do país caribenho.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a celebração do povo haitiano nas ruas de Porto Príncipe, capital do país, após a classificação para a Copa do Mundo.

*Com informações da AFP

