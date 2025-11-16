França joga em ritmo de treino e derrota Azerbaijão; Inglaterra supera a Albânia de Sylvinho

Akliouche, jogador da França ( AFP)

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026 e uma das favoritas ao título, a França cumpriu tabela neste domingo na última rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias e em ritmo de treino derrotou o Azerbaijão por 3 a 1, em Baku. Além disso, o time do técnico Didier Deschamps teve dois gols anulados. Também já garantida na Copa, a Inglaterra venceu a Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, por 2 a 0, gols de Kane, em Tirana

Lanterna do grupo, com apenas um ponto em seis jogos e sem chances de disputar a repescagem, o Azerbaijão aproveitou o início preguiçoso e desatento da França, que aproveitou a partida para testar vários jogadores jovens, para fazer 1 a 0 logo aos 4 minutos.

Dashdamirov avançou à linha de fundo pelo lado direito e cruzou para Dadashov no centro da área finalizar para o gol de Chevalier. Com o passar do tempo, ficou clara a superioridade técnica dos franceses, que passaram a pressionar a saída de bola dos donos da casa e logo chegaram ao empate.

Aos 17 minutos, o lateral direito Malo Gusto teve liberdade para chegar à linha de fundo e cruzar no alto. Mateta subiu sem marcação e empatou. Malo Gusto também foi o responsável pela assistência do gol da virada, marcado por Akliouche aos 30 minutos.

No final do primeiro tempo, o goleiro Mahammadaliyev, do Azerbaijão, falhou e acabou marcando contra. Ele saiu mal em uma cobrança de escanteio e depois na tentativa de cortar a finalização de Thuram acabou jogando no ângulo do próprio gol. Nkunku e Thuram ainda tiveram gols anulados no primeiro tempo.

No segundo tempo, os franceses continuaram comandando as ações, inclusive com mais posse de bola e finalizações em relação à primeira etapa, mas não conseguiram marcar mais gols.

Na disputa direta pelo segundo lugar do Grupo D, Ucrânia e Islândia empatavam sem gols até os 38 minutos do segundo tempo em Varsóvia, quando Gutsulyak marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Nos acréscimos, Gutsulyak arriscou de fora da área, a bola desviou a caminho do gol e entrou.

O triunfo por 2 a 0 deu a vaga na repescagem para a Ucrânia, que terminou com 10 pontos, contra a Islândia, que permaneceu com 7 e jogava pelo empate por ter melhor saldo de gols.

Pelo Grupo K, a Albânia recebeu a Inglaterra neste domingo também para cumprir tabela, já que as duas primeiras posições estavam definidas. Os ingleses venceram por 2 a 0, com Kane marcando aos 29 minutos do segundo tempo e, de cabeça, aos 37, e terminaram as Eliminatórias sem sofrer gol e 22 pontos em 8 jogos.

Já a seleção dirigida por Sylvinho ficou 8 pontos atrás e busca a vaga na Copa na repescagem. Sylvinho pode ser o único técnico brasileiro no Mundial dos EUA, Canadá e México.

A Sérvia venceu, em casa, a Letônia por 2 a 1 e ficou na terceira colocação com 13 pontos, enquanto os rivais permaneceram com 5.

