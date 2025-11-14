Croácia supera Ilhas Faroe e Luka Modric disputará sua quinta Copa do Mundo em 2026

Vice-campeã em 2018 e responsável por derrubar o Brasil na edição passada, a Croácia confirmou seu favoritismo com gols de Gvardiol, Musa e Vlasic

A Croácia é mais uma seleção europeia garantida na Copa do Mundo. A vaga da terceira colocada no Catar veio com triunfo por 3 a 1 sobre Ilhas Faroe e o astro Luka Modric disputará sua quinta edição da competição em 2026, nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México.

Vice-campeã em 2018 e responsável por derrubar o Brasil na edição passada, no Catar, em 2022, nas penalidades, a Croácia confirmou seu favoritismo com gols de Gvardiol, Musa e Vlasic. Modric esteve nas edições de 2006, 2014, 2018, 2022 e será o líder da equipe mais uma vez em 2026.

Com a vaga croata, a Copa do Mundo de 2026 já tem 30 seleções garantidas. Da Europa, a primeira garantida foi a Inglaterra e , na quinta-feira, quem se garantiu foi a França. A Croácia é a terceira representante do continente e se garante em sua quarta edição seguida, a sétima da história.

O jogo em Rijeka começou com um susto, quando Turi, com 15 minutos, colocou os visitantes em vantagem no marcador. Foram somente sete minutos de apreensão. Aproveitando rebote, Gvardiol deixou tudo igual.

A festa começou a ganhar corpo após o intervalo, quando Musa recebeu de Stanisic e virou. Ainda deu tempo de Vlasic anotar o terceiro, levando os croatas aos 19 pontos no Grupo L, diante de 13 da República Checa, garantida na repescagem após justamente a derrota de Ilhas Faroe, que fechou sua participação com 12.