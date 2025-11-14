Messi balança a rede, dá assistência e Argentina derrota Angola em amistoso internacional

A seleção da Argentina fez valer o seu prestígio de atual campeã do mundo, lotou o estádio 11 de novembro, em Luanda, e derrotou a seleção de Angola por 2 a 0

Lionel Messi em amistoso contra Angola (JULIO PACHECO NTELA / AFP)

No amistoso internacional que celebrou os 50 anos da independência angolana, a Argentina fez valer o seu prestígio de atual campeã do mundo, lotou o estádio 11 de novembro nesta sexta-feira, em Luanda, e derrotou a seleção de Angola pelo placar de 2 a 0. Principal atração do confronto, Lionel Messi fez a festa dos torcedores. Além de belas jogadas, ele deu assistência para Lautaro Martínez abrir o placar e anotou o segundo gol. Convocado por Scaloni, o palmeirense Flaco López entrou no final.

No estádio, todas as atenções estavam voltadas para a figura do camisa 10 visitante. Já os jogadores locais entraram em campo dispostos a desfrutar do fato de enfrentar um adversário tão tradicional. Com muita aplicação, os angolanos apostaram numa marcação forte e uma transição rápida para surpreender o adversário.

Bastante vigiado, Messi provocava euforia dos torcedores a cada lance que disputava. Ele deu o ar da graça pela primeira vez aos 19 minutos. Em um belo arremate pelo lado direito, obrigou o goleiro Hugo Marques a fazer uma difícil defesa.

Apostando na ousadia que caracteriza os africanos, a seleção anfitriã teve um bom momento aos 32 minutos. Zito Luvumbo passou como quis pela marcação, arrancou aplausos da arquibancada, mas seu cruzamento acabou neutralizado pela defesa.

Depois de perder um gol incrível ao chutar para fora uma bola cruzada por Thiago Almada, Messi, enfim, brilhou. Em jogada iniciada pela direita, ele esperou a ultrapassagem de Lautaro Martínez em velocidade e fez a assistência na medida. O atacante argentino entrou na área, e com um chute rasteiro, venceu o goleiro Hugo Marques: 1 a 0 aos 44 minutos.

No segundo tempo, os espaços apareceram e o ritmo da partida ganhou em intensidade. Lionel Scaloni aproveitou a etapa complementar para fazer testes e mexeu bastante no time usando o toque de bola para controlar o ritmo.

No final, ainda teve tempo para Messi coroar sua atuação com um gol. Em jogada de alta velocidade. Lautaro Martínez recebeu e serviu ao camisa 10 pelo lado esquerdo da área. Com tranquilidade, ele bateu firme, ampliou a vantagem para 2 a 0 e assegurou a vitória. No fim, Flaco López ganhou uns poucos minutos em campo e entrou na vaga de Lautaro Martínez. Este foi o último amistoso internacional dos atuais campeões mundiais na temporada 2025.