França garante vaga na Copa, Portugal perde com expulsão de Cristiano Ronaldo e Itália respira

A França é a segunda seleção europeia a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026

Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal (Divulgação/ Portugal)

A seleção francesa garantiu vaga na Copa do Mundo do ano que vem, nesta quinta-feira, ao golear a Ucrânia, em Paris, por 4 a 0. Portugal não teve a mesma sorte e acabou derrotada pela Irlanda, em Dublin, com Cristiano Ronaldo expulso no segundo tempo. Já a Itália bateu a fraca Moldávia, mas, superada pela Noruega, vai disputar a repescagem.

Com dois gols de Mbappé, um de Olise e outro de Ekitike, a França não tomou conhecimento da Ucrânia e goleou por 4 a 0. Com o resultado, os franceses garantiram o primeiro lugar no Grupo D, com 13 pontos, deixando os ucranianos com sete, ao lado da Islândia.

No Grupo F, a Irlanda derrotou Portugal por 2 a 0 e manteve a esperança de ir ao Mundial em 2026. Cristiano Ronaldo foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo, após o VAR flagrar uma cotovelada do craque em um zagueiro irlandês.

Portugal vai para a última rodada no fim de semana com dez pontos e vai receber a Armênia, enquanto a Irlanda, com sete, visita a Hungria, que tem oito. Nada está definido nesta chave.

Já a Itália continua com o 'fantasma' de poder ficar fora da terceira Copa consecutiva. O time do técnico Gennaro Gattuso voltou a jogar mal e só venceu a sofrível Moldávia por 2 a 0, com gols de Mancini e Esposito nos minutos finais.

Os italianos somam 18 pontos no Grupo I, contra 21 dos noruegueses, adversários da última rodada. O problema é que a tetracampeã mundial precisa reverter um saldo de gols de 29 a 12 a favor dos rivais. Se ficar em segundo, vai para a repescagem.

No Grupo K, - no qual a Inglaterra está em primeiro com sete vitórias, sem levar gol, e venceu a Sérvia, nesta quinta-feira, por 2 a 0, gols de Saka e Èze -, a Islândia, comandada pelo técnico Sylvinho, venceu Andorra, por 1 a 0, fora de casa, e vai para a repescagem.

