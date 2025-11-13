diariodepernambuco.com.br
Internacional
MANIPULAÇÃO

Federação Turca de Futebol impõe suspensões a 102 jogadores em caso de escândalo de apostas

A ação promovida suspendeu 25 jogadores de clubes da Superliga e 77 da segunda divisão nesta quinta-feira (13)

Estadão Conteúdo

Publicado: 13/11/2025 às 15:30

Seguir no Google News Seguir

Federação Turca de Futebol/OZAN KOSE / AFP

Federação Turca de Futebol (OZAN KOSE / AFP)

A Federação Turca de Futebol suspendeu temporariamente, nesta quinta-feira, 102 jogadores das duas principais divisões do Campeonato Nacional de participarem de partidas devido ao caso do escândalo de apostas.

Veja também:

Os jogadores foram encaminhados ao Comitê Disciplinar Profissional da Federação Turca de Futebol como parte de um processo de investigação que está em andamento sobre apostas.

A ação promovida pelo comitê suspendeu 25 jogadores de clubes da Superliga e 77 da segunda divisão na quinta-feira, com sanções que variam de 45 dias a um ano.

O lateral-esquerdo da seleção turca e do Galatasaray, Eren Elmali, foi suspenso por 45 dias. Seu companheiro de equipe, Metehan Baltaci, zagueiro da seleção sub-21, foi suspenso por nove meses.

No início deste mês, a entidade suspendeu 149 árbitros e assistentes após uma averiguação constatar que dirigentes que faziam parte de ligas profissionais do País estavam apostando em jogos de futebol.

102 jogadores , Apostas , Escândalo , Federação de futebol , Manipulação , Suspensão , Turquia
Mais de Internacional

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP