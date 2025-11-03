Ingleses demonstram interesse, mas Lyon lidera corrida por empréstimo de Endrick junto ao Real

Endrick, atacante do Real Madrid (JAVIER SORIANO / AFP)

O jovem atacante Endrick voltou a movimentar o mercado europeu. Segundo o Daily Star UK, o Aston Villa é o mais novo interessado em contar com o brasileiro a partir da próxima janela de transferências. O clube de Birmingham vê no jogador uma aposta para fortalecer o setor ofensivo e aproveitar a pouca utilização do atacante no Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso.

O Manchester United também monitora de perto a situação do ex-Palmeiras. A equipe de Old Trafford busca reforços para o ataque após mais uma temporada de oscilações e enxerga em Endrick um nome de potencial a longo prazo. O interesse dos dois clubes ingleses marca uma nova etapa na disputa pelo jogador, que ainda não conseguiu se firmar na Espanha.

Além dos ingleses, West Ham e Juventus chegaram a cogitar a contratação, mas o Lyon aparece no momento como o favorito. O clube francês lidera a corrida por um empréstimo e já teria apresentado um projeto esportivo detalhado ao estafe do atacante Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais, Endrick teria aprovado a proposta do Lyon, o que pode pesar na definição do seu futuro.

A temporada do brasileiro no Real Madrid tem sido marcada por altos e baixos. Depois de uma boa pré-temporada, Endrick perdeu espaço e ficou cinco meses ou exatos 167 dias sem atuar, entre lesão e opção técnica. Seu retorno ocorreu na vitória por 4 a 0 sobre o Valência, quando entrou no segundo tempo no lugar de Mbappé, autor de dois gols.

Apesar do retorno aos gramados, o desempenho foi discreto. Endrick participou de poucos lances e mostrou ainda buscar ritmo de jogo após o longo período afastado. O momento reforça a ideia de que uma mudança temporária de ares poderia ser benéfica para o desenvolvimento do atacante de 19 anos, ainda mais se pensando em seleção brasileira, já que estamos em véspera de mais uma Copa do Mundo.

Enquanto isso, o Real se prepara para enfrentar o Liverpool nesta terça-feira, às 17h, horário de Brasília, no Anfield, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League.

