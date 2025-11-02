Xabi Alonso minimiza gesto após pênalti perdido por Vini Jr. e diz: "Mbappé é o batedor"

O tema ganhou ainda mais destaque pela recente irritação de Vini Jr. ao ser substituído no clássico contra o Barcelona

Vini Jr., atacante do Real Madrid (Oscar DEL POZO / AFP)

A reação de Xabi Alonso ao pênalti desperdiçado por Vinícius Jr. durante a vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Valencia chamou atenção nas redes sociais neste sábado. Sentado no banco de reservas, o técnico esboçou se levantar, mas permaneceu imóvel, com expressão contrariada, enquanto via o lance.

Após a partida, o espanhol explicou o gesto e disse que ficou irritado apenas pela chance perdida ainda no primeiro tempo, quando o placar estava 2 a 0 para o time da capital espanhola.

"Fiquei aborrecido por ter perdido o pênalti, foi pouco antes do intervalo e o placar poderia ter sido 3 a 0. Felizmente, Jude (Bellingham) marcou logo depois. Essa é a minha raiva, só isso", afirmou o treinador.

O tema ganhou ainda mais destaque pela recente irritação de Vini Jr. ao ser substituído no clássico contra o Barcelona, no fim de semana anterior. O jogador se desculpou publicamente e Xabi disse, na sexta-feira, que o episódio foi superado.

No triunfo deste sábado, Mbappé marcou dois gols, Bellingham deixou o dele e Carreras completou o placar. O primeiro gol do francês saiu justamente em cobrança de pênalti, e o treinador reforçou que ele segue como cobrador principal da equipe.

"Mbappé não é o único batedor de pênaltis. Nós designamos os batedores, e Kylian (Mbappé) é o primeiro. Depois, as decisões são tomadas. Kylian marcou o primeiro, e eu gostaria que tivesse marcado o segundo. Mas ele continua sendo o batedor de pênaltis designado", disse Xabi Alonso.

O Real Madrid volta a campo nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), em Anfield, na Inglaterra, diante do Liverpool, pela quarta rodada da fase de grupo da Champions League.