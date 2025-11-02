Messi marca, mas Inter Miami perde do Nashville e tem classificação ameaçada na liga americana

Quem vencer no próximo sábado (8), em Fort Lauderdale, na Flórida, avança para enfrentar o Cincinnati

Lionel Messi em partida pelo Inter Miami (JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Em busca do título inédito da Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos, Lionel Messi até balançou a rede, mas o Inter Miami foi derrotado por 2 a 1 para o Nashville, fora de casa, na noite de sábado, e corre o risco de ser eliminado ainda na primeira rodada dos playoffs da MLS Cup.

Vencedor do Supporters' Shield, oferecido à equipe de melhor campanha na temporada regular, no ano passado, o Inter Miami avançou na terceira posição da Conferência Leste, enquanto o Nashville foi o sexto. A série melhor de três partidas está empatada com um triunfo para cada lado.

Quem vencer no próximo sábado (8), em Fort Lauderdale, na Flórida, avança para enfrentar o Cincinnati, segundo colocado na temporada regular, ou o Columbus Crew, o sétimo, nas semifinais da conferência. O Cincinnati, que venceu a primeira partida da série melhor de três, poderá definir a classificação neste domingo.

Sam Surridge e Josh Bauer deixaram o Nashville em vantagem ainda no primeiro tempo. Os visitantes pressionaram em busca do empate no segundo tempo e Luis Suárez chegou a acertar a trave. Sob forte marcação, Messi ainda descontou no final da partida, aos 45 minutos da etapa complementar, mas não conseguiu evitar a derrota.

"É nosso trabalho impedir isso. Essa é a beleza do jogo", afirmou o técnico do Nashville, B.J. Callaghan, sobre limitar o impacto de Messi. "Você nunca pensa que vai eliminá-lo completamente do jogo, mas precisa ser capaz de neutralizar algumas das coisas que eles (jogadores de elite) tentam fazer."

