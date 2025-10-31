Munique é candidata única a sediar final da Champions de 2028; Londres ou Barcelona em 2029

Ainda aguardando confirmação oficial, Munique deverá sediar uma final continental de clubes pela sexta vez na história

Taça da Champions League (Divulgação/ UEFA)

O estádio Allianz Arena, em Munique, é o único candidato a receber a final da Liga dos Campeões da temporada 2027/2028, informou a Uefa nesta sexta-feira (31).

As federações nacionais tinham até o dia 22 de outubro para declarar interesse em organizar as oito finais das copas europeias em 2028 e 2029.

A Alemanha foi a única postulante para a da Champions de 2028 e Munique, ainda aguardando confirmação oficial, deverá sediar uma final continental de clubes pela sexta vez na história, depois de 1979, 1993 e 1997 no Estádio Olímpico e de 2012 e 2025 na Allianz Arena.

Para 2029, a Inglaterra propôs Wembley, sede da final pela última vez em 2024, e a Espanha o Camp Nou, estádio do Barcelona, que está finalizando sua reforma e terá uma capacidade recorde na Europa de 105 mil espectadores.

As finais de 2026 e 2027 já foram designadas à Puskas Arena, em Budapeste, e ao estádio Metropolitano, em Madri, respectivamente.

As candidaturas para as finais de 2028 e 2029 têm agora até o dia 11 de junho de 2026 para enviar seus dossiês, e a decisão final será tomada pelo Comitê Executivo da Uefa em setembro do ano que vem.