Xabi Alonso perdoa Vini Jr após reunião com atleta: 'Ele falou de coração, está tudo resolvido'

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), o técnico do Real Madrid colocou um ponto final na polêmica

Xabi Alonso e Vini Jr. em treino do Real Madrid ( Reprodução/Redes Sociais/Real Madrid)

A falta de sintonia entre Xabi Alonso e Vinícius chegou ao fim. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico do Real Madrid colocou um ponto final na polêmica com o atacante brasileiro, que reclamou acintosamente ao ser substituído contra o Barcelona no último domingo, e disse que tudo está resolvido entre eles.

Questionado pelos jornalistas sobre o relacionamento com o camisa 7, ele tratou de encerrar logo o assunto. "Na quarta-feira, após dois dias de descanso, tivemos uma reunião com todos. Vini foi muito bom, impecável, falou de coração, com sinceridade, e fiquei muito satisfeito. Desde então, o assunto está resolvido", disse o treinador.

A reação de Vini Jr ao ver o seu número na placa para deixar o gramado diante do rival catalão repercutiu no mundo todo. Na coletiva, Xabi valorizou não só o arrependimento do atleta revelado pelo Flamengo, mas também o comprometimento que astro demonstrou ter com o clube ao se manifestar diante de seus companheiros.

"Para mim foi uma declaração muito valiosa que demonstrou a sua honestidade. Ele falou de coração sobre este clube e o que quer oferecer. Para mim, o mais importante foi o que ele disse aos seus companheiros e aos torcedores", declarou o treinador.

A situação de Endrick, que ainda não foi utilizado desde que Xabi Alonso assumiu o comando do Real Madrid, também esteve na pauta da entrevista coletiva. Cauteloso, o técnico disse que gostaria de ver o ex-palmeirense em ação, mas as circunstâncias não foram favoráveis ao jovem atacante.

"Gostaria que tivesse mais tempo de jogo, mas desde que se recuperou, o calendário de partidas tem sido muito apertado e ele não teve a oportunidade de entrar em campo. O Endrick está treinando bem e está preparado, mas o momento precisa aparecer", disse.

A situação atual de Endrick é bem diferente se comparada ao período em que trabalhou com Carlo Ancelotti no clube espanhol. Com o ex-chefe italiano, atual comandante da seleção brasileira, o jogador entrou em campo em 37 oportunidades e estufou as redes adversárias em sete ocasiões.

O Real Madrid entra em campo neste sábado pela rodada do fim de semana da LaLiga. O conjunto merengue recebe o Valência às 17h (horário de Brasília). Na classificação, a equipe aparece como líder isolada do Campeonato Espanhol com 27 pontos.