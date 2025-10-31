CBF pode ajudar a levar final da Libertadores para o Brasil e aguarda Palmeiras e Flamengo

Brasília e Belém são as cidades que se ofereceram para ser palco da final, agendada para 29 de novembro

Ainda que seja pequena a chance de a final da Libertadores ser disputada no Brasil, o presidente da CBF, Samir Xaud, disse que irá apoiar as cidades que manifestaram o desejo de receber a partida entre Palmeiras e Flamengo, que voltam a decidir o maior torneio de futebol do continente depois de quatro anos.

"Se for de interesse dos clubes, a CBF vai apoiar e vamos tentar fazer da melhor forma possível", disse Xaud a repórteres nesta quinta-feira, depois de o Palmeiras golear a LDU e garantir sua vaga na decisão.

"Com essa final brasileira agora, nós podemos ver a possibilidade de trazer para o Brasil se os clubes tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar com essa interlocução com a Conmebol", reforçou o presidente da CBF.

Brasília e Belém são as cidades que se ofereceram para ser palco da final, agendada para 29 de novembro. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou um ofício à CBF e à Conmebol colocando o Mané Garrincha à disposição como alternativa.

Já a capital paraense se colocou no jogo por iniciativa do presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul.

"A CBF estará de portas abertas para esse conto, caso haja uma eventual decisão no Brasil", acrescentou o presidente da CBF, segundo o qual não houve conversa com as cidades que desejam sediar a partida que definirá o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores.

A Conmebol decidiu manter a decisão em Lima, mesmo que o Peru passe por profunda crise política e social, e o presidente do Peru, o recém-empossado José Jerí, tenha declarado estado de emergência na capital peruano em decorrência da onda de violência que afeta a cidade.

Conforme antecipou o colunista do Estadão Marcel Rizzo, Assunção, no Paraguai, seria uma favorita da Conmebol para sediar a final, caso seja impossível realizá-la em Lima.

Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar em uma final de Libertadores depois de quatro anos. Em 2021, o time paulista derrotou o rival carioca por 2 a 1 em Montevidéu, no Uruguai para levar o tricampeonato.