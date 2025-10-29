Vini Jr. se desculpa por reação em El Clásico após três dias: 'Às vezes, a paixão me domina'

Ao ter seu número mostrado na placa para ser substituído, o brasileiro xingou Xabi Alonso e questionou a decisão no banco de reservas

Vini Jr. e Xabi Alonso, do Real Madrid (OSCAR DEL POZO / AFP)

Vinicius Júnior tornou público nesta quarta-feira, 29, seu pedido de desculpas aos torcedores e elenco do Real Madrid por seu comportamento na vitória sobre o Barcelona por 2 a 1 no El Clásico de LaLiga (Campeonato Espanhol). O camisa 7 também conversou pessoalmente com seus companheiros durante os treinamentos desta manhã, acerca do episódio com Xabi Alonso no domingo.

"Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído em El Clásico. Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente", afirmou o atacante.

A substituição de Vini Jr. ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid já vencia o Barcelona por 2 a 1 no Santiago Bernabéu - placar que se manteria até o apito final. Ao ter seu número mostrado na placa, o brasileiro xingou Xabi Alonso e questionou a decisão no banco de reservas. "Vou embora do time. Eu vou, é melhor eu ir", teria dito o atacante, pela leitura labial das câmeras da transmissão.

"Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa", pontuou o jogador. O Estadão apurou que o Real Madrid não planeja quaisquer tipos de punição ao jogador por seu comportamento. "Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia."

O episódio revelou publicamente o descontentamento do brasileiro com Xabi Alonso, que não tem peças incontestáveis no ataque além de Mbappé. Por isso, dos 13 jogos disputados, Vini foi titular em dez, e substituído em sete destes. Nas outras partidas, veio do banco de reservas. São cinco gols e quatro assistências pelo Real Madrid em 2025/2026, números positivos, mas que não garantem a vaga de titular na equipe.

Por não ser mais um titular absoluto, ele pode se tornar uma moeda de troca do clube merengue no futuro. Principalmente em meio às conversas de renovação contratual, que estão travadas desde a última temporada. O vínculo de Vini com o Real se encerra em junho de 2027, e o jogador busca uma valorização salarial diante do interesse bilionário do futebol saudita.

Ganhar minutos com o Real Madrid significa aumentar o poder de barganha nas discussões sobre a renovação contratual. Sem isso, o brasileiro precisa se apoiar no passado recente - dois títulos de Champions League, com gols em finais, e prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa - para convencer o clube merengue a desembolsar o montante pedido pelo estafe do camisa 7.

Ao mesmo tempo em que busca reconquistar a posição que tinha no Real Madrid com Carlo Ancelotti, Vini Jr. anunciou nesta semana o início de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, após idas e vindas do casal desde o último mês.