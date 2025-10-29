Racing x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações da semifinal da Libertadores

A partida de ida entre Flamengo e Racing terminou em 1 a 0 para o rubro-negro carioca, com gol marcado por Carrascal

A partida de ida da semifinal da Libertadores entre Flamengo e Racing terminou em 1 a 0 para o time carioca (Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para decidir uma vaga na final da Copa Libertadores diante do Racing, no Estádio Presidente Perón, chamado de El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o time carioca joga por um empate para garantir presença na grande decisão.

O gol solitário de Carrascal, nos minutos finais do primeiro confronto no Maracanã, deu ao time de Filipe Luís esta importante vantagem no duelo de volta. O Racing precisa vencer por dois gols de diferença para avançar; uma vitória simples dos argentinos por um gol leva a disputa para os pênaltis.

Quem se classificar enfrentará Palmeiras ou LDU, que decidem a outra semifinal nesta quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. Campeão em 1981, 2019 e 2022, o Flamengo sonha com o tetra.

A delegação do clube carioca viajou para a Argentina segunda-feira com desfalques importantes após a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro, com fratura no braço direito, e Everton Cebolinha, em recuperação de lesão no quadril, estão fora.

Já o zagueiro Léo Ortiz, que há 10 dias torceu o tornozelo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, ainda é dúvida. Ele passou por tratamento intensivo e pode ser substituído novamente pele experiente Danilo. Mas se depender do defensor, ele vai para o jogo. "Estou bem, me sinto bem", assegurou Léo Ortiz antes do último treino realizado, nesta terça-feira, no campo oficial do Defensa Y Justicia.

O mais provável é que Filipe Luís reforce o meio-campo, com Erick Pulgar, Saúl e Jorginho o que vai permitir maior liberdade para o meia Arrascaeta. O ataque deve ter Plata e Carrascal, ficando para o segundo tempo duas opções de velocidade: Luiz Araújo e Bruno Henrique.

O Racing contará com o apoio em massa de seus torcedores em Avellaneda. O técnico Gustavo Costas convocou a torcida para uma "despedida simbólica" antes do último treino, reforçando a importância da mobilização nas ruas e no estádio para empurrar o time rumo à final.

Dentro de campo, a equipe argentina tem um problema sério: o volante e capitão Santiago Sosa sofreu fratura no rosto após uma cotovelada no jogo de ida e está fora da partida. O treinador deve ajustar o meio-campo com Nardoni ou Di Césare na vaga do lesionado.

Depois de levantar a Copa Sul-Americana em 2024 e conquistar a Recopa em cima do Botafogo, o Racing quer aproveitar a fama de time copeiro para chegar à final e tentar o título da Libertadores após seis décadas. A única vez aconteceu em 1967.

Para justificar esta seca de títulos na Libertadores, os seus supersticiosos torcedores recorrem ainda a uma lenda de que o El Cilindro foi amaldiçoado na década de 1960, numa ação cometida por uma bruxa, que teria enterrado sete gatos mortos no estádio com a ajuda de um vigia noturno que torceria para o rival Independiente. Eliminar o Flamengo e ir à final seria o primeiro passo para enterrar esta história.

FICHA TÉCNICA

RACING X FLAMENGO

RACING - Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni (Di Césare), Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saul e Jorginho; Plata, Arrascaeta e Carrascal. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Presidente Perón, El Cilindro, em Avellaneda (ARG).

ONDE ASSISTIR - Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming)