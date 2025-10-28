Atlético-MG busca redenção contra Del Valle e vaga na final da Sul-Americana

A partida de ida entre Atlético-MG e Independiente Del Valle terminou empatada em 1 a 1, agora, o Galo precisa da força da Arena MRV para buscar a vitória e seguir para a final da Sul-Americana

Dudu, atacante do Atlético-MG (Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, na Arena MRV, EM belo Horizonte, com a missão de salvar uma temporada marcada por altos e baixos. Diante do Independiente del Valle, o time mineiro tenta transformar a Sul-Americana em um caminho de reaproximação com o torcedor e de reafirmação do projeto esportivo.

O empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Quito, deixou a decisão em aberto. O Atlético mostrou poder de reação fora de casa, mas ainda enfrenta dificuldades para manter um padrão de desempenho. A vitória sobre o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, serviu apenas para aliviar a pressão e ajustar o ritmo antes do confronto continental.

Do outro lado, o Independiente del Valle chega mais descansado. A confederação equatoriana adiou o clássico com a LDU para preservar as equipes que ainda disputam competições internacionais. O time comandado por Javier Rabanal aposta na consistência tática e na velocidade pelos lados do campo como trunfos para surpreender em Belo Horizonte.

O retrospecto histórico favorece o Atlético diante de adversários equatorianos: em nove partidas, são quatro vitórias, três empates e duas derrotas. O número é visto como um incentivo para um elenco que busca transformar estatísticas em confiança. Para a torcida, a Sul-Americana representa a chance de resgatar o orgulho e coroar o trabalho de Jorge Sampaoli com um título internacional.

Sampaoli, porém, tem problemas para escalar a equipe. Gustavo Scarpa, suspenso, desfalca o meio-campo após receber o terceiro cartão amarelo. O jogador admitiu o erro e disse que "vacilou" ao ser advertido, frustrando o planejamento da comissão técnica. O treinador, por sua vez, volta a contar com o volante Fausto Vera, que cumpriu suspensão na partida de ida.

O treinador argentino reconhece que o time ainda não atingiu o nível de desempenho esperado, especialmente no setor ofensivo. "Tem que evoluir. Ainda não tivemos uma grande evolução. Os atacantes estão criando, mas falta converter. Esperamos que na terça a equipe tenha mais claridade no último passe, na última jogada", afirmou Sampaoli, em tom de cobrança e expectativa.

O Atlético deve manter a base da equipe que atuou em Quito, com atenção redobrada à compactação defensiva e à eficiência nas transições. O comando técnico entende que o controle do meio-campo será decisivo, especialmente diante de um adversário que costuma explorar bem os espaços entre as linhas.

O Independiente del Valle, por sua vez, viaja com força máxima e sem surpresas. A tendência é que Rabanal repita a formação da primeira partida, priorizando a posse e a saída rápida pelos flancos. A estratégia equatoriana promete testar a paciência e a maturidade do Atlético, que joga por uma vitória simples para voltar a disputar uma final continental.

"Sabemos da força do adversário, mas confiamos no nosso estilo de jogo", disse o técnico Javier Rabanal, projetando equilíbrio em um duelo que promete ser intenso até o fim.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X INDEPENDIENTE DEL VALLE

ATLÉTICO-MG - Everson, Saravia (Ruan Tressoldi) Vitor Hugo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes (Fausto Vera) e Bernard; Dudu e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.

INDEPENDIENTE DEL VALLE - Guido Avillar; Matías Fernandez; Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Mendez (Hoyos), Jordy Alcivar e Sornoza; Guagua, Rodriguez (Mercado) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).