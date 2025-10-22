Flamengo põe favoritismo à prova diante do Racing de olho em nova final da Libertadores

O Flamengo recebe o clube argentino nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã, pela semifinal da Copa Libertadores

Jogadores do Flamengo e atacante Adrián Martínez, do Racing (Gilvan de Souza / CRF e Divulgação / Racing)

Na condição de favorito e de olho na sua presença na final, o Flamengo enfrenta o Racing nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela semifinal da Copa Libertadores. É o primeiro capítulo de um confronto que opõe o peso recente do futebol brasileiro à tradição argentina em torneios continentais.

Pelo regulamento, serão dois confrontos e irá à final o time que tiver o maior saldo de gols agregado. O Flamengo chega com moral elevada após vencer o Palmeiras por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro, resultado que reforçou o embalo de um time que, apesar de oscilações, mantém o status de candidato a tudo que disputa.

A atuação sólida diante do Palmeiras, no último domingo, foi destacada pela imprensa argentina, que classificou o time carioca como "perigoso e maduro".

Mas a trajetória até a semifinal não foi sem sustos. O Flamengo sofreu para eliminar o Estudiantes e só garantiu a vaga nas penalidades, em uma série marcada por desequilíbrio e nervosismo O Racing, por sua vez, passou com certa tranquilidade pelo Vélez Sarsfield, vencendo as duas partidas e confirmando a força de um elenco que, embora menos estrelado, tem mostrado consistência competitiva.

No Campeonato Argentino, o Racing faz campanha discreta, sendo o oitavo colocado do Grupo A. Já o Flamengo é vice-líder do Brasileirão, empatado em pontos com o Palmeiras, reflexo de um elenco mais profundo e regular, capaz de lidar com o desgaste das competições simultâneas.

O histórico entre os clubes mostra um duelo equilibrado. Em 17 confrontos, o Flamengo venceu seis vezes, o Racing cinco, com outros seis empates. Pela Libertadores, são quatro encontros recentes: dois nas oitavas de 2020 e dois na fase de grupos de 2023. O retrospecto mostra equilíbrio, mas o momento favorece os brasileiros.

Esta é a sétima semifinal de Libertadores da história do Flamengo. O clube avançou em quatro delas (1981, 2019, 2021 e 2022) e foi eliminado em duas (1982 e 1984). A experiência recente pesa: três finais nos últimos cinco anos consolidaram o time carioca como protagonista do continente.

O Flamengo tem problemas para este jogo. O zagueiro Léo Ortiz, lesionado contra o Palmeiras, está fora, e o clube fará força-tarefa para recuperá-lo para a volta, na Argentina. O atacante Everton Cebolinha também é desfalque.

Em contrapartida, o volante Erick Pulgar retorna após longa ausência, recuperado da lesão sofrida no Mundial de Clubes. Ele disputa uma vaga com Saúl. "Chegou a fase em que qualquer detalhe decide. Precisamos competir como nunca", resumiu o técnico Filipe Luís.

No Racing, o técnico Gustavo Costas não poderá contar com Baltasar Rodríguez, suspenso, e com o atacante Adrián Martínez, o seu artilheiro, que se recupera de lesão muscular e é dúvida até para a partida de volta. O zagueiro Piovi, com desconforto no joelho, também não viajou. As baixas mudam o cenário de um time que aposta no coletivo para equilibrar o confronto.

Campeão da Libertadores em 1967, o Racing tenta reviver uma glória distante. Desde então, não chegou mais à final. Suas últimas semifinais foram em 1968 e 1997 - até que em 2025, sob o comando de Costas, retorna ao cenário decisivo.

O treinador, identificado com o clube desde a infância, traduz o sentimento do torcedor: "Nervoso não estou... ansioso. Desde criança, quando via o Racing, sentia o mesmo frio na barriga. Agora acontece igual."

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X RACING

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl (Erick Pulgar) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Gonzalo Plata), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

RACING - Cambeses (Gabriel Arias); Mura, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Nardoni (Zuculini) e Almendra; Solari, Adrián Martínez e Conechny (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).