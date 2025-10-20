Klopp abre brecha para possível retorno ao Liverpool: 'Em teoria, é possível'
Jurgen Klopp deixou o comando do Liverpool em julho de 2024
Publicado: 20/10/2025 às 11:03
Jurgen Klopp, ex-técnico do Liverpool (PAUL ELLIS / AFP)
Jürgen Klopp voltou a falar sobre o Liverpool - e deixou em aberto uma possibilidade que parecia encerrada. Em entrevista ao podcast The Diary Of A CEO, o atual chefe global de futebol do Grupo Red Bull afirmou que, embora tenha prometido não dirigir mais nenhum clube inglês, um retorno aos Reds "em teoria, é possível".
A declaração reacendeu a esperança da torcida do Liverpool, que segue muito ligada ao treinador. Ídolo em Anfield, Klopp deixou o comando da equipe em julho de 2024 após quase nove anos, período em que conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Copa da Inglaterra.
Agora, o alemão ocupa um cargo executivo no Grupo Red Bull, responsável por supervisionar os projetos esportivos de clubes como RB Leipzig, Salzburg, Bragantino e New York Red Bulls. Segundo ele, a função permite continuar envolvido com o futebol "sem o peso do dia a dia" de um treinador.
Mesmo distante do banco de reservas, Klopp segue acompanhando de perto o desempenho do Liverpool. O time, comandado por Arne Slot, vem de derrota para o Manchester United, por 2 a 1, em Anfield. O resultado deixou a equipe na terceira colocação da Premier League, com 15 pontos.
O Arsenal é quem lidera o campeonato com 19 pontos, seguido pelo Manchester City, com 16. A oscilação recente aumenta a pressão sobre Slot, que tenta manter o estilo ofensivo e a intensidade marcantes da era Klopp.
O próximo compromisso do Liverpool é na quarta-feira, às 16h, horário de Brasília, diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa