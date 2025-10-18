Alonso nega saída de Endrick do Real Madrid e admite mudar Rodrygo de posição: 'Foi muito bem'

Dono da ponta direita sob Ancelotti na equipe merengue, Rodrygo perdeu espaço com Xabi Alonso e só foi titular em duas de dez partidas

Endrick, atacante do Real Madrid (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

A boa atuação de Rodrygo na goleada sobre a Coreia do Sul por 5 a 0, na última Data Fifa, parece ter sensibilizado o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, que se mostrou disposto a escalar o atacante em novas posições, seguindo o caminho de Carlo Ancelotti, comandante da equipe verde e amarela e seu antecessor no clube espanhol.

Dono da ponta direita sob Ancelotti na equipe merengue, Rodrygo perdeu espaço com Xabi Alonso e só foi titular em duas das dez partidas disputadas pelo clube na temporada, brigando por espaço na esquerda com Vinícius Júnior. Em Seul, o ex-santista anotou dois gols em um jogo no qual o Brasil empolgou com um quarteto ofensivo eficiente e flutuante, especialmente com ele, Matheus Cunha e Vini Jr. alternando os espaços do centro para a esquerda

Xabi Alonso gostou do que viu em campo. "É uma possibilidade que temos para o futuro", comentou Alonso sobre o posicionamento de Rodrygo, em entrevista coletiva neste sábado. "Assisti à partida do Brasil (com Rodrygo e Vini Jr.), mas não podemos nos esquecer do Militão também. Pudemos usar o Rodrygo nessa posição, onde ele jogou muito bem contra a Coreia."

O treinador espanhol foi questionado sobre a ausência constante de duas jovens promessas na equipe, Endrick, que ainda não foi acionado desde que retornou de lesão, há cinco jogos, e Gonzalo García, titular em uma partida e com poucos minutos em outras cinco. Alonso negou que a dupla sairá por empréstimo em janeiro. "No momento, isso não está na minha cabeça. Os dois estão prontos para jogar em uma posição com muita concorrência", afirmou.

Xabi Alonso também endossou as críticas pela mudança da partida entre Barcelona e Villarreal, por La Liga, para Miami, nos Estados Unidos, em 20 de dezembro. Todas as equipes, incluindo as duas envolvidas, pretendem protestar contra o duelo fora da Espanha nesta rodada da competição pela falta de transparência da organização.

"Somos contra o jogo em Miami porque ele corrompe a competição. Não houve consulta ou unanimidade", explicou o treinador. "Os protestos (na rodada) são positivos porque representam o sentimento de muitos clubes. As decisões que precisam ser tomadas para evitar que isso aconteça não dependem de nós", acrescentou.

Líder de La Liga neste início da 9ª rodada, o Real Madrid volta a campo neste domingo, diante do Getafe, fora de casa, às 16h (horário de Brasília).

