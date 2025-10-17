Copa do Mundo vai tomando forma; veja quem já está com vaga assegurada

Vinte e oito seleções já estão com passaporte carimbado para o Mundial 2026, que será realizado nos EUA, Canadá e México

Taça da Copa do Mundo (Divulgação/ fifaworldcup_pt)

A maior Copa do Mundo, em termos de participantes (48), vai ganhando forma. Da tradicional Inglaterra às novidades Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão, o Mundial de 2026 já tem 28 seleções com passaporte carimbado para a competição que será realizada no ano que vem nos Estados Unidos, Canadá e México. Dez equipes se garantiram nas Datas Fifa deste mês de outubro.

Única a jogar todas as edições das Copas, a Seleção Brasileira já tem presença confirmada, ao lado dos sul-americanos Argentina (atual campeã mundial), Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai.

Com um sistema de Eliminatórias diferente e mais enxuto do que na América do Sul, o continente europeu tem apenas a Inglaterra classificada. Restam mais 15 vagas, das quais 11 vão ser preenchidas em novembro. França, Portugal, Espanha, Holanda e Alemanha estão em boas situações. Diferente da Itália. A tetracampeã mundial, que já ficou fora das duas últimas Copas, está atrás da Noruega em seu grupo e deve jogar a repescagem. As outras vagas disponíveis são: três da Concacaf e duas da repescagem mundial.

CABO VERDE

Entre os estreantes confirmados até agora, Cabo Verde é o mais surpreendente. Com os seus aproximadamente 525 mil habitantes, Cabo Verde é, depois da Islândia, o país menos populoso a se classificar para um Mundial. A equipe africana ocupa o 70º lugar no ranking da Fifa. A Federação Cabo-verdiana de Futebol só se filiou à Fifa em 1986.

As outras seleções africanas já tem tradição em Copas: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal.

Outros dois estreantes vão disputar a Copa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá: Jordânia e Uzbequistão (Ásia), todos beneficiados pela ampliação da competição para 48 seleções. Assim como a América do Sul, a Oceania também fechou as Eliminatórias, com a classificação da Nova Zelândia.

COPA DO MUNDO DE 2026

Distribuição das vagas

Europa: 16 vagas

América do Sul: 6 vagas

América do Norte e Central: 6 vagas

Ásia: 8 vagas

África: 9 vagas

Oceania: 1 vaga

Playoff: 2 vagas

Seleções garantidas: 28

América do Norte e Central

1- Canadá (país-sede)

2- Estados Unidos (país-sede)

3- México (país-sede)

África:

1- Marrocos

2- Tunísia

3- Egito

4- Argélia

5- Gana

6- Cabo Verde

7- África do Sul

8- Costa do Marfim

9- Senegal

Ásia:

1- Japão

2- Irã

3- Uzbequistão

4- Coreia do Sul

5- Jordânia

6- Austrália

7- Catar

8- Arábia Saudita

América do Sul:

1- Argentina

2- Brasil

3- Equador

4- Uruguai

5- Colômbia

6- Paraguai

Oceania:

1- Nova Zelândia

Europa

1- Inglaterra

Como funciona a repescagem?

Ao término de todas as Eliminatórias continentais, as vagas ainda não estarão totalmente definidas, restando duas para fechar as 48 seleções. Países de todos os continentes disputarão as duas vagas restantes em mais um mata-mata.

A repescagem é disputada em duas partes. Na primeira, as quatro seleções com o pior ranking disputam mata-matas diretos, com apenas duas avançando para a fase final. Em seguida, as duas classificadas para a segunda fase, disputam com outros dois países, que se classificam diretamente para essa fase, devido a estarem melhores ranqueadas, para definir quem serão os dois classificados para a Copa do Mundo.

Apenas duas seleções já estão classificadas para a repescagem, são elas: Bolívia (América do Sul) e Nova Caledônia (Oceania).

SORTEIO DOS GRUPOS, CABEÇAS-DE-CHAVE E BLOQUEIOS

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 acontecerá no dia 5 de dezembro, definindo então o caminho da Seleção Brasileira até o sonhado hexacampeonato mundial. Com a mudança no número de seleções, neste ano serão formados 12 grupos de quatro times cada.

Para definir as seleções que serão cabeças-de-chave, serão os três países sede: México, Estados Unidos e Canadá + os nove melhores colocados no ranking da FIFA.

CHAVEAMENTO NOVO



Além da Fase de Grupos, o chaveamento do mata-mata foi modificado e foi adicionado uma fase a mais que no formato anterior (oitavas de final, quartas de final, semifinais e final). Em 2026, será realizado os dezesseis-avos-de-final, que colocará os dois primeiros colocados de cada grupos + os oito melhores terceiros colocados. Por isso, os cruzamentos do mata-mata não serão feitos da maneira "tradicional", onde os confrontos eram: 1°A x 2°B, 1°B X 2°A. Agora, as seleções podem ter até cinco opções de chaveamento diferentes, de acordo com os terceiros colocados que conseguirem a classificação.