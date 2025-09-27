Bola de Ouro: Raphinha não recebe nenhum voto para melhor do ano; Cleber Machado escolhe Yamal

O Barcelona, de Raphinha, não participou da competição (MANAURE QUINTERO / AFP)

Favorito para a Bola de Ouro durante a maior parte da temporada 2024/2025, Raphinha perdeu força na reta final, em especial pelo desempenho do Barcelona na Champions League, e não foi escolhido por nenhum jurado na eleição promovida pela revista France Football. Cleber Machado, narrador, jornalista da TV Record e representante brasileiro no júri, foi um dos que escolheram Lamine Yamal em vez do atacante.

Raphinha terminou na quinta posição pelo votos dos 100 jurados selecionados pela France Football - um de cada país mais bem colocado no ranking da Fifa. Para votar, a revista francesa envia uma lista com 30 jogadores finalistas ao melhor do mundo. Cada profissional monta seu top 10 ideal, e cada uma das posições recebe 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos, respectivamente.

Ao final, as pontuações são somadas e o melhor colocado é agraciado com a Bola de Ouro. Cleber Machado colocou o atacante brasileiro na segunda posição em seu ranking individual. Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain e grande vencedor da Bola de Ouro, ficou em quinto no ranking do jornalista, atrás de Vitinha (Portugal) e Kvicha Kvaratskhelia (Geórgia), companheiros do francês no PSG.

Yamal ficou na segunda posição, logo atrás de Dembélé, com uma diferença de 321 pontos. O francês teve a preferência do público, com 73 dos 100 jurados o colocando na primeira posição em seu top 10. Além deles, Mohamed Salah (4), Vitinha (5), Achraf Hakimi (3), Scott McTominay (1), Kvicha Kvaratskhelia (1) e Kylian Mbappé (1) apareceram na liderança do top 10 de ao menos um jornalista.

Além de Cleber, Raphinha apareceu na segunda posição nos rankings de Roberto Acosta Echavarria (Bolívia), Simão Rodrigues (Cabo Verde), Semir Mustafic (Bósnia e Herzegovina), Carl Ruiter (Curaçao), Paul Kelly (Irlanda), Ari Virtanen (Finlândia), Ibrahima Diallo (Guiné), Jean Pierre Étienne (Haiti), Siamak Rahmani (Irã), Erik Farkas (Eslováquia) e Orwa Qanawati (Síria)

Logo depois da cerimônia, na partida seguinte do Barcelona, Raphinha sentiu um desconforto na coxa direita, tendo sido detectada uma lesão no terço médio da coxa em exames posteriores Por causa da contusão, ele fica fora da equipe por um prazo de três semanas, e também desfalcará a seleção brasileira na próxima Data Fifa.

Confira o top 10 de Cleber Machado na Bola de Ouro:

Lamine Yamal (Espanha/Barcelona)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Vitinha (Portugal/PSG)

Kvicha Kvaratskhelia (Geórgia/PSG)

Ousmane Dembélé (França/PSG)

Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

Kylian Mbappé (França/Real Madrid)

Vinicius Júnior (Brasil/Real Madrid)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)