Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança
O presidente dos Estados Unidos também citou que algumas cidades são comandadas por lunáticos radicais de esquerda
Publicado: 27/09/2025 às 15:37
Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode alterar algumas das sedes da Copa do Mundo de 2026 caso considere que não há garantias de segurança. A declaração foi dada durante entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca na última quinta-feira.
"Como vocês provavelmente sabem, vamos para Memphis e para algumas outras cidades. Em breve, vamos para Chicago. Será seguro para a Copa do Mundo. Se eu achar que não é seguro, vamos para outra cidade, com certeza", comentou Trump.
O presidente dos Estados Unidos também citou que algumas cidades "são comandadas por lunáticos radicais de esquerda que não sabem o que estão fazendo".
A Copa do Mundo será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, com sede compartilhada entre Estados Unidos, Canadá e México. Esta será a primeira edição com 48 seleções e novo formato de disputa.
Os Estados Unidos concentram o maior número de sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e San Francisco. Já o Canadá receberá jogos em Toronto e Vancouver, e o México em Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.
O sorteio dos grupos será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington, às 14h (horário de Brasília).