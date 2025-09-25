Raphinha pouco faz após decepção na Bola de Ouro, mas Barcelona vira em Oviedo por LaLiga

Depois de sair atrás do placar,o Barcelona buscou a vitória na segunda etapa para se manter dois pontos atrás do líder Real Madrid

Jogadores do Barcelona em comemoração de gol (MIGUEL RIOPA / AFP)

O poderoso Barcelona levou um susto, mas não foi nesta quinta-feira que somou sua primeira derrota na temporada. Depois de sair atrás do placar diante do ameaçado Oviedo, buscou a vitória na segunda etapa para se manter dois pontos atrás do líder Real Madrid em LaLiga. Lewandowski entrou na vaga do apagado brasileiro Raphinha na segunda etapa e, com três minutos em campo, anotou o gol da virada, completada por Ronald Araújo em 3 a 1.

Havia enorme expectativa dos catalães de como Raphinha se comportaria após ficar somente em quinto na Bola de Ouro - era um dos favoritos - e o brasileiro parece ter acusado o golpe. Se Vini Júnior brilhou pelo Real Madrid na terça-feira, um dia após a premiação (ficou somente em 16º), o compatriota pouco fez em Oviedo - acertou uma bola na trave, mas falhou em bastante lances ofensivos.

O Barcelona sobe para os 16 pontos na tabela, enquanto o imbatível Real Madrid lidera com 18 e 100% de aproveitamento. Ocorre que no sábado tem o clássico de Madri, primeiro grande teste dos merengues, enquanto o time da Catalunha atua no domingo com a Real Sociedad em rodada que pode dar uma revirada na classificação.

MUITAS AUSÊNCIAS E MODIFICAÇÕES DECISIVAS

O Barcelona mais uma vez teve desfalques de peso, entre eles, do jovem astro Lamine Yamal, além de Ter Stegen no gol, Fermín Lopez, Gavi e Balde. Hansi Flick ainda deu descanso para De Jong, Koundé e Lewandowski, todos no banco de reservas já mirando dura sequência, contra Real Sociedad, PSG pela Champions e Sevilla.

Mesmo bastante mexido, a ordem era não desperdiçar pontos em Oviedo na caça ao líder e arquirrival Real Madrid. E o começo foi animador diante de um rival na zona de queda, com Dani Olmo mandando raspando e Rashford vendo o goleiro salvar em cima da linha seu lindo voleio.

Raphinha era o responsável por organizar as jogadas ofensivas, seja em cobranças de escanteio ou faltas ou em lances individuais. Carimbou a trave em sua primeira finalização. Quem mais arriscava, porém, era Rashford, em disputa particular com o goleiro Escandell.

Era um massacre sem gols. Para piorar, após lançamento, Joan Grcia saiu errado fora da área e depois de tirar de dois atacantes do Oviedo, bateu errado, nos pés de Reina, que acertou lindo chute por cobertura para colocar os locais em vantagem.

O Barcelona voltou em alta intensidade no segundo tempo e a igualdade veio rapidamente após um chute errado que bateu na trave e sobrou para Eric García mandar às redes vazias. Mas a virada não vinha e Flick surpreendeu ao tirar Raphinha para colocar Lewandowski. Já havia colocado De Jonk no intervalo.

A troca espantosa rapidamente virou festa. E com a parceria vinda do banco em destaque. De Jong Cruzou na cabeça de Lewandowski, que virou em sua primeira finalização na partida. No fim, Ronald Araújo, também de cabeça, definiu o triunfo suado