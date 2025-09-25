Flamengo defende vantagem contra Estudiantes por vaga na semifinal da Libertadores
No primeiro confronto, no Rio, o Flamengo produziu muito ofensivamente e desperdiçou chances que poderiam ter liquidado a disputa já no Maracanã
Publicado: 25/09/2025 às 11:20
Bruno Henrique, atacante do Flamengo (Adriano Fontes/Flamengo)
O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Estudiantes no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. A equipe carioca venceu o jogo de ida por 2 a 1 e chega com a vantagem de jogar por um empate para avançar à semifinal da Copa Libertadores. O time argentino precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se vencer por um gol levará a definição da vaga para os pênaltis. A partida terá transmissão da ESPN e Disney+
Historicamente, os encontros entre Flamengo e Estudiantes são raros. Antes desta edição, os clubes se enfrentaram apenas oito vezes, todas pela antiga Supercopa dos Campeões da Libertadores. O retrospecto apontava três vitórias brasileiras, quatro empates e apenas uma vitória argentina. O triunfo no Maracanã pela ida foi o quarto do rubro-negro no nono jogo na história do duelo.
A tradição recente contra adversários da Argentina também pesa. O Flamengo disputou 26 jogos pela Libertadores contra clubes do país, somando 14 vitórias, nove empates e três derrotas. A estatística reforça o desafio que o Estudiantes terá de superar em casa diante de um rival acostumado a grandes confrontos.
O time de Filipe Luís ainda não contará com Michael e Erick Pulgar, mas terá retornos importantes. O lateral-esquerdo Alex Sandro está recuperado e Jorginho volta após superar um edema na coxa esquerda. O meia destacou sua ansiedade em voltar ao time:
"A minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. A vontade é grande de jogar, ajudar os companheiros e continuar impondo o que treinamos. Estamos confiantes no que estamos fazendo e queremos vencer, independentemente de onde seja o jogo "
Do outro lado, o Estudiantes mantém sua formação base e terá à disposição a força máxima. O técnico Eduardo Domínguez evitou entrar em polêmicas sobre a arbitragem da ida.
"Temos que nos concentrar em passar de fase. Deixem que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente", afirmou, buscando blindar o elenco antes da decisão.
A necessidade de fazer dois gols deve tornar o time argentino mais agressivo, especialmente em casa. A pressão da torcida em La Plata costuma pesar, e o Estudiantes aposta na intensidade para tentar sufocar o Flamengo durante os 90 minutos.
Hoje tem ????????????????????????????????!— Flamengo (@Flamengo) September 25, 2025
Dia de um rompante ousado e criativo, de uma defesa como uma bastilha inexpugnável. Como o Manto Rubro-Negro. Dia de Copa. Dia de Mengo!
Sempre por nós. Sempre pelos nossos. Sempre pela Copa!
Vai pra cima deles, FLAMENGO!#HojeTem pic.twitter.com/CB7hbu27OL
FICHA TÉCNICA
ESTUDIANTES X FLAMENGO
ESTUDIANTES - Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Piovi, Amondarain e Ascacibar; Farías, Carrillo e Medina. Técnico: Eduardo Domínguez.
FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.
ONDE ASSISTIR - ESPN e Disney+