Com hat-trick de Álvarez, Atlético de Madrid vence Rayo Vallecano de virada

Julian Alvarez, atacante do Atlético de Madrid (Javier SORIANO / AFP)

Após estar perdendo por 2 a 1 até os 80 minutos de jogo, o Atlético de Madrid reagiu e conquistou uma importante vitória por 3 a 2 contra o Rayo Vallecano, nesta quarta-feira (24), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, graças a um hat-trick do atacante Julián Álvarez.

O argentino marcou o primeiro gol da noite após um cruzamento preciso de Marcos Llorente para a segunda trave.

No entanto, nos acréscimos da primeira etapa Pep Chavarría soltou uma bomba de 30 metros sem chances para o goleiro esloveno Jan Oblak (45'+1).

No segundo tempo, os 'colchoneros' pressionaram em busca da vitória, mas o Rayo fez 2 a 1 com um gol de Álvaro García (77'), complicando muito a situação do time 'rojiblanco'.

Em um final emocionante, Julian Álvarez marcou duas vezes no espaço de oito minutos (80' e 88') dando ao Atlético a segunda vitória no campeonato e fazendo a torcida respirar aliviada no estádio Metropolitano.

"Precisávamos conquistar os três pontos e ganhar confiança com a vitória. Não estávamos conseguindo o que queríamos em pequenas coisas. Temos que continuar trabalhando e melhorar algumas coisas para seguir nessa sequência de vitórias", disse Álvarez à Movistar+.

Três dias antes de receber seu grande rival, o líder invicto Real Madrid (1º, 18 pontos), num clássico que já valerá muito na disputa pelo título, o Atlético de Madrid (8º, 9 pontos), ainda está nove pontos atrás, mas provisoriamente a quatro do Barcelona (2º, 13 pontos), que viaja para enfrentar o recém-promovido Oviedo (18º, 3 pontos) nesta quinta-feira.

"Vencer sempre melhora muito a recuperação. Temos uma partida muito dura, muito difícil, contra um adversário que vem vencendo todas as partidas e tem jogadores muito bons", disse o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeome, em entrevista coletiva, sobre o dérbi contra o Real Madrid.

Também nesta quarta-feira, a Real Sociedad (16º, 5 pontos), longe de suas ambições europeias, garantiu sua primeira vitória da temporada (1 a 0) contra o Mallorca (19º, 2 pontos), graças ao seu capitão Mikel Oyarzabal.

Em outro jogo, Getafe (6º, 10 pontos) e Alavés (10º, 8 pontos) empataram em 1 a 1.