Brasileiros do Real vão de 'espinha dorsal' e 'futuro' com Ancelotti a questionados com Xabi

Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid (Divulgação / Real Madrid)

A nova era do Real Madrid, agora sob a orientação de Xabi Alonso, tem indicado nesses primeiros meses que os brasileiros não terão vida fácil com o novo treinador. De titulares absolutos com Carlo Ancelotti, Vinicius Júnior e Rodrygo passam a disputar a mesma posição no campo, pela ponta-esquerda. Desde o início da temporada, a dupla que ajudou o clube a conquistar duas vezes a Champions League desde 2022, não começou nenhuma partida juntos.

Mesmo na última temporada, com a chegada de Ancelotti, Rodrygo e Vini Jr. se mantiveram entre as principais peças do ex-chefe. Os resultados em campo não vieram, mas o italiano não abriu mão da dupla. O mesmo vale para Endrick, que se recuperou de lesão e ainda não entrou em campo com Xabi Alonso, mas que era visto como uma joia a ser lapidada sob o comando do ex-técnico. Na última temporada, o atleta revelado pelo Palmeiras chegou a garantir a titularidade na Copa do Rei, ficando fora apenas na decisão com o Barcelona.

Xabi Alonso não chegou a definir ainda qual será o time ideal e a formação que adotará no Real Madrid. O único jogador intocável no setor ofensivo é Kylian Mbappé, que assumiu camisa 10 deixada por Luka Modric e já soma sete gols em seis partidas no início até aqui. De resto, todos estão sujeitos à rotação. Até mesmo Vini Jr., eleito melhor do mundo no The Best, da Fifa, em 2024 e principal jogador merengue no período em que Ancelotti esteve à frente da equipe.

Na última partida, diante do Espanyol, Vini se mostrou insatisfeito ao ser substituído por Xabi Alonso, aos 32 minutos do segundo tempo, por Rodrygo. O camisa 7 deixou o gramado e foi direto aos vestiários, retornando ao banco de reservas poucos minutos. Essa substituição dos brasileiros tem se tornado recorrente pelo espanhol ao longo das partidas.

"A única coisa que faltou ao Vini foi um gol. É verdade que eu o substituí quando estava se sentindo melhor, em sua melhor forma, e eu podia ter esperado um pouco, mas entendi que precisávamos de jogadores novos para manter o controle", explicou o treinador após a vitória por 2 a 0.

A reserva de Vini tem chamado a atenção dos jornais espanhóis. Ainda que esteja mais em campo do que fora dele - média de 65% dos minutos atuando -, houve uma queda em relação aos anos anteriores. O cenário é semelhante àquele que viveu assim que chegou à Espanha, em 2019. O diário Marca destacou nesta semana que Vini "retrocedeu cinco anos" com esse início de Xabi

O camisa 7 ainda não chegou a um acordo com o Real Madrid para sua extensão contratual. O cenário permanece o mesmo desde abril, sem as partes chegarem a um entendimento quanto aos valores. Ao mesmo tempo, o estafe do brasileiro trabalha com o interesse da Arábia Saudita, que ofereceu no último R$ 1 bilhão ao atacante, por cinco temporadas. O vínculo dele com o Real Madrid se estende até 2027.

Endrick, com Xabi, ainda é uma incógnita. Por problemas musculares, ficou fora do Mundial de Clubes e ainda não entrou em campo nesta temporada, apesar de ter retornado ao banco de reservas no último compromisso, diante do Espanyol. Nesse começo de trabalho, o treinador mostrou apreço por Gonzalo Garcia e Arda Guller, dupla que ganhou minutos desde o Mundial de Clubes

Depois de boicotar a cerimônia da Bola de Ouro, que viu Vini Jr. terminar na 16ª colocação, depois do vice em 2024, o Real Madrid volta a campo nesta terça-feira, diante do Levante, fora de casa, para manter a liderança e os 100% de aproveitamento em La Liga. A partida acontece a partir das 16h30 (de Brasília).

