Pai de Lamine Yamal critica escolha da Bola de Ouro: 'Algo muito estranho aconteceu aqui'
Nem mesmo a conquista do Troféu Kopa de melhor jogador jovem, conquistado pela segunda vez pelo astro de 18 anos do Barcelona, foi capaz de minimizar o tom das críticas do patriarca
Publicado: 23/09/2025 às 09:35
Lamine Yamal, atacante do Barcelona (FRANCK FIFE / AFP)
A segunda colocação na premiação da Bola Ouro não caiu bem no seio familiar do jovem astro Lamine Yamal, que ficou atrás do vencedor Ousmane Dembelé, em evento realizado nesta segunda-feira, em Paris. Monir Nasraoui, pai do atleta demonstrou todo o seu descontentamento após o resultado.
"Temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Mas ano que vem, a Bola de Ouro será nossa. Penso que é o maior...não vou dizer roubo, mas sim dano moral a um ser humano", concluiu.
Nesta edição do Bola de Ouro, o brasileiro melhor colocado foi o atacante barcelonista Raphinha, que ficou na quinta colocação, atrás do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool. Completando a lista dos três primeiros colocados, o português Vitinha (do Paris Saint-Germain) ficou com o terceiro lugar atrás do vencedor Dembelé (PSG) e de Yamal.
???? Lamine Yamal's speech on stage, after winning the 2025 Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/bEdmofANpI— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025