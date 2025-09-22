diariodepernambuco.com.br
BOLA DE OURO

Bola de Ouro 2025: veja onde assistir à cerimônia ao vivo nesta segunda (22)

Premiação da Bola de Ouro 2025 acontece hoje em Paris

Paulo Mota

Publicado: 22/09/2025 às 12:34

Bola de ouro/Divulgação/ Ballon d'Or

A tradicional cerimônia da Bola de Ouro 2025, promovida pela revista France Football, acontece nesta segunda-feira (22), a partir das 16h, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento, que coroa os melhores jogadores da temporada 2024/25, terá transmissão ao vivo na TNT (TV por assinatura) e também no streaming MAX.

Dois brasileiros estão entre os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo: Vinicius Jr. (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona). No futebol feminino, o Brasil será representado por Marta e Amanda Gutierres, que disputam o título de melhor jogadora da temporada.

A premiação deste ano traz como destaque a inclusão da paridade entre as categorias masculina e feminina. Pela primeira vez, todos os prêmios serão entregues em versões masculinas e femininas: Melhor jogador/jogadora; Melhor time; Melhor treinador(a); Melhor jovem (Troféu Kopa); Melhor goleiro/goleira (Troféu Yashin) e Maior artilheiro/artilheira da temporada (Troféu Gerd Müller).

O período avaliado para a premiação compreende o desempenho dos atletas entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

No ano passado, a disputa principal ficou entre Vinicius Jr. e o espanhol Rodri, do Manchester City, que acabou levando o prêmio de melhor jogador. Na ocasião, os jogadores do Real Madrid não compareceram à cerimônia, em protesto contra decisões da organização. Dois meses depois, no entanto, Vinicius venceu o FIFA The Best, outro importante prêmio individual da temporada.

Serviço — Bola de Ouro 2025

Data: Segunda-feira, 22 de setembro

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Théâtre du Châtelet, Paris (França)

Transmissão: TNT (TV fechada) e MAX (streaming)

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025
Vini Jr. (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Inter de Milão)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Erling Haaland (Manchester City)
Viktor Gyökeres(Sporting)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern de Munique)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Matinez (Inter de Milão)
Scott Mctominay (Napoli)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
João Neves (Paris Saint-Germain)
Pedri (Barcelona)
Cole Palmer (Chelsea)
Michael Olise (Bayern de Munique)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
Virgil Van Dijk (Liverpool)
Mohamed Salah (Liverpool)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Barcelona)

 

