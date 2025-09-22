Bola de Ouro 2025: veja onde assistir à cerimônia ao vivo nesta segunda (22)

Bola de ouro (Divulgação/ Ballon d'Or)

A tradicional cerimônia da Bola de Ouro 2025, promovida pela revista France Football, acontece nesta segunda-feira (22), a partir das 16h, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento, que coroa os melhores jogadores da temporada 2024/25, terá transmissão ao vivo na TNT (TV por assinatura) e também no streaming MAX.

Dois brasileiros estão entre os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo: Vinicius Jr. (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona). No futebol feminino, o Brasil será representado por Marta e Amanda Gutierres, que disputam o título de melhor jogadora da temporada.

A premiação deste ano traz como destaque a inclusão da paridade entre as categorias masculina e feminina. Pela primeira vez, todos os prêmios serão entregues em versões masculinas e femininas: Melhor jogador/jogadora; Melhor time; Melhor treinador(a); Melhor jovem (Troféu Kopa); Melhor goleiro/goleira (Troféu Yashin) e Maior artilheiro/artilheira da temporada (Troféu Gerd Müller).

O período avaliado para a premiação compreende o desempenho dos atletas entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

No ano passado, a disputa principal ficou entre Vinicius Jr. e o espanhol Rodri, do Manchester City, que acabou levando o prêmio de melhor jogador. Na ocasião, os jogadores do Real Madrid não compareceram à cerimônia, em protesto contra decisões da organização. Dois meses depois, no entanto, Vinicius venceu o FIFA The Best, outro importante prêmio individual da temporada.

Data: Segunda-feira, 22 de setembro

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Théâtre du Châtelet, Paris (França)

Transmissão: TNT (TV fechada) e MAX (streaming)

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025

Vini Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Inter de Milão)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres(Sporting)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Matinez (Inter de Milão)

Scott Mctominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)