Bola de Ouro 2025: veja onde assistir à cerimônia ao vivo nesta segunda (22)
Premiação da Bola de Ouro 2025 acontece hoje em Paris
Publicado: 22/09/2025 às 12:34
Bola de ouro (Divulgação/ Ballon d'Or)
A tradicional cerimônia da Bola de Ouro 2025, promovida pela revista France Football, acontece nesta segunda-feira (22), a partir das 16h, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento, que coroa os melhores jogadores da temporada 2024/25, terá transmissão ao vivo na TNT (TV por assinatura) e também no streaming MAX.
A premiação deste ano traz como destaque a inclusão da paridade entre as categorias masculina e feminina. Pela primeira vez, todos os prêmios serão entregues em versões masculinas e femininas: Melhor jogador/jogadora; Melhor time; Melhor treinador(a); Melhor jovem (Troféu Kopa); Melhor goleiro/goleira (Troféu Yashin) e Maior artilheiro/artilheira da temporada (Troféu Gerd Müller).
O período avaliado para a premiação compreende o desempenho dos atletas entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.
No ano passado, a disputa principal ficou entre Vinicius Jr. e o espanhol Rodri, do Manchester City, que acabou levando o prêmio de melhor jogador. Na ocasião, os jogadores do Real Madrid não compareceram à cerimônia, em protesto contra decisões da organização. Dois meses depois, no entanto, Vinicius venceu o FIFA The Best, outro importante prêmio individual da temporada.
Serviço — Bola de Ouro 2025
Data: Segunda-feira, 22 de setembro
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Théâtre du Châtelet, Paris (França)
Transmissão: TNT (TV fechada) e MAX (streaming)
Ballon d'Or 2025 nominees!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
The 2025 Ballon d'Or is____________?
Post your player with #BallonDor pic.twitter.com/Sl7u0upCYz
Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025
Vini Jr. (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Inter de Milão)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Erling Haaland (Manchester City)
Viktor Gyökeres(Sporting)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern de Munique)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Matinez (Inter de Milão)
Scott Mctominay (Napoli)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
João Neves (Paris Saint-Germain)
Pedri (Barcelona)
Cole Palmer (Chelsea)
Michael Olise (Bayern de Munique)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
Virgil Van Dijk (Liverpool)
Mohamed Salah (Liverpool)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Barcelona)