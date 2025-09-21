Martinelli marca por cobertura, nos acréscimos, e impede vitória do City sobre o Arsenal
Arsenal contou com um gol do brasileiro Gabriel Martinelli, já nos acréscimos, para empatar o clássico com o Manchester City por 1 a 1
Publicado: 21/09/2025 às 15:32
Arsenal empatou com o Manchester City (GLYN KIRK / AFP)
Em desvantagem no placar desde o início do jogo, o Arsenal contou com um gol do brasileiro Gabriel Martinelli, já nos acréscimos, para empatar o clássico com o Manchester City por 1 a 1, no Emirates Stadium, neste domingo, pela 5ª rodada da Premier League. O resultado levou os donos da casa a dez pontos na tabela - cinco atrás do atual campeão Liverpool. Os visitantes foram a sete.
Empurrado pela torcida, o Arsenal partiu para cima no início da partida, mas sem assustar a meta de Donnarumma. Pep Guardiola armou sua equipe para se defender e tentar definir nos contragolpes. A aposta do treinador funcionou e, logo aos 8 minutos, Haaland aproveitou uma falha da defesa adversária, partiu em velocidade, tabelou com Reijnders e anotou o único gol da paabriu o placar para os visitantes.
Apesar do amplo volume de jogo, os anfitriões tinham dificuldades em fugir da marcação e só conseguiram finalizar a gol nos minutos finais, especialmente por meio das bolas paradas, mas encontraram Donnarumma atento para impedir o empate.
Incomodado com o placar adverso, Mikel Arteta acionou Eze e Saka, no intervalo, a fim de ganhar força ofensiva. Após a pressão inicial, porém, o Manchester City conseguiu controlar o jogo, mantendo os donos da casa longe da sua área. O time londrino só ameaçava com bolas aéreas, que eram rechaçadas facilmente pelo goleiro italiano.
Gabriel Martinelli entrou somente aos 34 minutos do segundo tempo e logo testou Donnarumma em cobrança fechada de escanteio. Aos 48 minutos, quando os londrinos já jogavam no desespero, diante de uma defesa fechada, o brasileiro aproveitou um lançamento de Saliba do campo de defesa e finalizou de primeira, encobrindo o gigante Donnarumma, para garantir o empate do Arsenal.
We fight until the end ? pic.twitter.com/hBnVaUmBFL— Arsenal (@Arsenal) September 21, 2025
Confira os resultados deste domingo na Premier League:
Bournemouth 0 x 0 Newcastle
Sunderland 1 x 1 Aston Villa
Arsenal 1 x 1 Manchester City